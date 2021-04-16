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鴻海攜手科工館舉辦機器人大賽 推動台灣機器人教育

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
鴻海教育基金會執行長汪用和頒獎給FTC冠軍隊伍「Screw It! D」。圖／鴻海提供
鴻海教育基金會執行長汪用和頒獎給FTC冠軍隊伍「Screw It! D」。圖／鴻海提供

為推廣台灣機器人教育，鴻海（2317）教育基金會、國立科工館、與台灣玉山機器人協會，聯合舉辦「2020-2021 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」，希望藉此培養更多科技人才。

FIRST全名為For Inspiration and Recognition of Science and Technology，顧名思義即可知，此比賽目的在於激發學生對於科學與科技的興趣，並運用創意與實做，解決具有挑戰性的問題。

位處台中偏鄉的溪南國中就有多位學生因為要挑戰機器人大賽，在學校上課態度開始積極起來，人也從內向退縮，變得活潑開朗。團隊教練胡啟有老師說，因為FIRST機器人大賽，不只著重學生自己動手做的機器人本身的表現，學生的學習過程、團隊合作、表達能力……等方面也都是比賽所重視的，因此激勵了學生學習的熱忱，也讓學校這次抱回了四個獎項。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，看到參賽學生描述在長達好幾個月的合作過程中，如何發揮每個人的專長，進行團隊分工、跨域合作，又如何化解過程中意見不合的衝突，建立默契，並在過程中養成解決問題的思辨能力，很令人感動，相信這些都對學生將來的發展有很大幫助；另外，還有很多隊伍做出來的成品讓人驚嘆叫好；期盼這些學生都能持續在科技這條路上前進，為台灣社會創造更美好的科技未來。

4月9日到11日為期三天的比賽，最後FTC由台中學校團隊組成的「Screw It! D」奪得冠軍，並同時獲得由鴻海教育基金會贊助的「FTC機器人創意啟發總冠軍獎」及「FTC機器人聯盟冠軍隊長獎」，而「鴻海特別獎」則由「南科實中GOOD！」獲得；FLL Challenge則由高雄市林園國小「No Turning Back」奪得冠軍，同時獲得由鴻海教育基金會贊助的冠軍獎品－剛上市的AI漫畫書《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》。

鴻海教育基金會致力於科技人才培育，盼藉由這項比賽驅動學生了解機械、電子、電腦程式、人工智慧、傳感技術、工程設計……等知識，並培養學生創意思考、解決問題、人際溝通、簡報表達、團隊合作等能力，讓學生們透過比賽組裝機器人，成為更有競爭力的科技人。

參加FTC的同學在賽前認真檢查、測試自己的機器人。圖／鴻海提供
參加FTC的同學在賽前認真檢查、測試自己的機器人。圖／鴻海提供
FTC裁判審視參賽的機器人。圖／鴻海提供
FTC裁判審視參賽的機器人。圖／鴻海提供

機器人 鴻海

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