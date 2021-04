鴻海攜手科工館舉辦機器人大賽 推動台灣機器人教育

為推廣台灣機器人教育,鴻海(2317)教育基金會、國立科工館、與台灣玉山機器人協會,聯合舉辦「2020-2021 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」,希望藉此培養更多科技人才。

FIRST全名為For Inspiration and Recognition of Science and Technology,顧名思義即可知,此比賽目的在於激發學生對於科學與科技的興趣,並運用創意與實做,解決具有挑戰性的問題。

位處台中偏鄉的溪南國中就有多位學生因為要挑戰機器人大賽,在學校上課態度開始積極起來,人也從內向退縮,變得活潑開朗。團隊教練胡啟有老師說,因為FIRST機器人大賽,不只著重學生自己動手做的機器人本身的表現,學生的學習過程、團隊合作、表達能力……等方面也都是比賽所重視的,因此激勵了學生學習的熱忱,也讓學校這次抱回了四個獎項。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示,看到參賽學生描述在長達好幾個月的合作過程中,如何發揮每個人的專長,進行團隊分工、跨域合作,又如何化解過程中意見不合的衝突,建立默契,並在過程中養成解決問題的思辨能力,很令人感動,相信這些都對學生將來的發展有很大幫助;另外,還有很多隊伍做出來的成品讓人驚嘆叫好;期盼這些學生都能持續在科技這條路上前進,為台灣社會創造更美好的科技未來。

4月9日到11日為期三天的比賽,最後FTC由台中學校團隊組成的「Screw It! D」奪得冠軍,並同時獲得由鴻海教育基金會贊助的「FTC機器人創意啟發總冠軍獎」及「FTC機器人聯盟冠軍隊長獎」,而「鴻海特別獎」則由「南科實中GOOD!」獲得;FLL Challenge則由高雄市林園國小「No Turning Back」奪得冠軍,同時獲得由鴻海教育基金會贊助的冠軍獎品-剛上市的AI漫畫書《阿宅聯盟:決戰AI太陽王國》。