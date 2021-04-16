神盾公告出售敦泰持股 雙方合作破局

指紋辨識晶片廠神盾（6462）今（16）日公告處分敦泰（3545）持股，雙方合作宣告破局。神盾預計處分手上現有的3萬3,966全數持股，若全數完成處分，處分利益高達五、六十億元，遠高於該公司過去數年累計的本業獲利。

隨著神盾處分敦泰持股市場研判，兩家公司的產品共同研發計畫已經破局。市場盛傳兩家公司的合資公司早於今年初就已經結束營業。

神盾不評論合資公司的動向，僅強調今年整個半導體都在解決生產、缺貨問題，放緩新品研發步調，該公司將擇機投入開發新品，與釋出敦泰股票是不同的事情。

神盾將處分敦泰持股的消息流傳已久，神盾今日終於公告董事會通過，將以盤後鉅額交易方式，處分所持有的敦泰股票約3.39萬張，約占後者16.14％股權。

由於神盾持股成本只有四十幾元，以敦泰今日收盤價220.5元計算，處分利益高達五、六十億元，遠遠高於過去數年累計的本業獲利。

神盾和敦泰去年宣布結盟，雙方將合作開發整合觸控、驅動、指紋辨識的三合一產品，希望率先將屏下指紋技術實現於顯示面板模組內，但新產品尚未付出實行，合作即已破局。據了解，破局主因在於神盾無法取得敦泰營運主導權。

神盾指出，處分敦泰持股將採盤後鉅額交易，就是為了降低對市場的衝擊，但無法評論是否有特定接手對象。