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群創參展秀實力 推獨家浮空影像智慧音箱

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
群創獨家亮相電競平板螢幕，搭載高亮度、高對比、節能與高清晰動態畫質，提供玩家沈浸式遊戲體驗。 業者／提供
群創獨家亮相電競平板螢幕，搭載高亮度、高對比、節能與高清晰動態畫質，提供玩家沈浸式遊戲體驗。 業者／提供

群創（3481）將參加4月21日登場的2021 Touch Taiwan智慧顯示展覽會，近年群創以「轉型再造．價值躍進」為核心理念，針對多元應用領域不斷推升高值化、差異化的產品，持續深耕領先技術與競爭優勢。在這次展會中，群創將展出以獨家創新技術打造的浮空影像智慧音箱，以及全系列Mini LED消費電子產品，包括電競平板、智慧手錶與高階數位相機螢幕。

群創本次將在會中展出獨家浮空影像智慧音箱，讓人們未來可以在使用時與真實影像互動，與影像建立高度互動臨場感，大幅提升人機互動體驗。群創表示，隨著5G、物聯網智慧家居，以及後疫情時代零接觸與宅經濟新常態崛起，群創瞄準此商機率先推出浮空影像智慧音箱，搭載獨家整合顯示基板與特殊光學設計，並結合AI聲控與影像，使立體浮空影像栩栩如生浮現在眼前，並透過非接觸體感偵測模式，讓使用者可透過非接觸式手勢操作。

群創指出，該款音箱產品同時運用頂尖高曲面設計、極窄邊框拼接屏、超高亮度等技術，達成更廣闊、更清晰、更明亮的視野，帶給使用者前所未有的豐富高畫質影音饗宴；市場應用上可搶攻智慧家居商機，未來更可與百貨公司、精品賣場、零售業等商用場域結合，達到廣告、娛樂、科技及吸睛效果。

群創除了拓展智慧家居應用外，也積極研發走向市場應用，包含3K虛擬實境顯示器、非對稱拼接顯示器、6.4吋環繞顯示器、34吋智能鏡面顯示器及多項智能顯示應用，可靈活用於多元廣告看板場域及商用市場，將帶給使用者生活更加智能、便捷和舒適的體驗。

Mini LED背光顯示商機將迎來大爆發，群創也引領創新Mini LED背光顯示應用，將傳統LCD面板推升至全新境界，具有高對比、高亮度、高動態對比（HDR）與節能等優點，大幅超越OLED顯示器。隨著後疫情時代來臨，行動裝置產品需求倍增，群創推出一系列採用Mini LED的消費電子產品，包括平板、智慧手錶、數位相機等。

群創表示，本次展出的產品包括獨家亮相的電競平板螢幕，畫面精緻細膩、節奏流暢，搭載高亮度、高對比、節能與高清晰動態畫質（超越HDR1000）等特性，讓玩家不管在室內或戶外都可感受沈浸式遊戲體驗；針對戶外場景，群創推出1.19吋智慧手錶，擁有節能與高亮度特色，搭載Mini LED背光達高屏占比，讓消費者在戶外烈陽下可精準閱讀；在數位相機產品上，群創推出高階數位相機螢幕，具備2000nits高亮度設計，使螢幕在戶外也能有清晰細膩的畫質。

群創全球首發浮空影像智慧音箱，運用獨家整合顯示基板與特殊光學設計，打造3D影像立體浮現。 業者／提供
群創全球首發浮空影像智慧音箱，運用獨家整合顯示基板與特殊光學設計，打造3D影像立體浮現。 業者／提供

群創 數位相機 LED

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