半導體產業穩定成長 逾七成業者看好5G商機

安侯建業聯合會計師事務所今（16）日發佈《2021年全球半導體產業大調查》，報告指出，去年全球半導體產業收入增長6.5%；業界領導者對今年信心指數，高於去年表現，72%受訪者表示，相信5G相關產品，將在二年內成為收入增長的主要驅動力。

《2021年全球半導體產業大調查》，是根據未來營收成長性、雇員人數、資本支出、研發支出、營業利益增加等要素，統計出半導體企業領導者對其產業的信心指數，今年訪問了包括來自全球各地156位半導體產業高階主管，信心指數從2020年的59分，提升到今年61分。

調查報告顯示，2020年新冠疫情為全球半導體產業帶來意料挑戰，全球景氣下滑，對產業基本面造成壓力，製造廠商暫停運作、產品供應鏈受衝擊、晶片訂單也短期大幅下降，但半導體產業仍然保持相當的彈性，2020年末，半導體產業收入增長了6.5%。

展望今年表現，報告指出，63%的企業領導者表示，裝有進階晶片的智能技術，將推動未來營收成長；另有72%受訪者表示，相信5G相關產品，將在二年內成為收入增長的主要驅動力。

報告認為，無線／ 5G、物聯網和自駕車等項目，是推動未來年度收入增長的最重要應用；傳感器／MEMS明年將有成長機會；由於遠端工作與教學對設備的需求增加，使得模擬器／RF／複合信號產品對於電源管理至關重要，亦具有成長潛力；隨著公司重新構建其技術基礎架構，對微處理器的需求不斷增加。

安侯建業表示，85%半導體產業領導人預期，收入、利潤率、資本支出和研發投資將持續增加，且受訪企業表示越來越能有效地將研發支出與市場機會結合，不過研發效益仍有改善空間。

但由於各國政經因素不穩定，報告提到，53%的受訪者（較去年上升16%）表示，包含跨國租稅協定、邊界貿易協議、關稅、法規及國家安全等議題，中國大陸及美國的對抗，再再顯示「屬地主義」是半導體產業中最大的威脅，影響半導體生態系。

安侯建業科技、媒體與電信產業營運長鄭安志表示，去年半導體的良好表現，讓企業領導者對2021年的展望深具信心，隨著越來越多人在家工作，增加市場對於晶片的需求，使得半導體產業所受到的衝擊，比其他行業還要要小。