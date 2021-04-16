快訊

車輛卡在邊坡非第一次！李義祥無作為導致太魯閣號重大死傷

參加香港非法遊行 壹傳媒創辦人黎智英遭判刑一年

半導體產業穩定成長 逾七成業者看好5G商機

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

安侯建業聯合會計師事務所今（16）日發佈《2021年全球半導體產業大調查》，報告指出，去年全球半導體產業收入增長6.5%；業界領導者對今年信心指數，高於去年表現，72%受訪者表示，相信5G相關產品，將在二年內成為收入增長的主要驅動力。

《2021年全球半導體產業大調查》，是根據未來營收成長性、雇員人數、資本支出、研發支出、營業利益增加等要素，統計出半導體企業領導者對其產業的信心指數，今年訪問了包括來自全球各地156位半導體產業高階主管，信心指數從2020年的59分，提升到今年61分。

調查報告顯示，2020年新冠疫情為全球半導體產業帶來意料挑戰，全球景氣下滑，對產業基本面造成壓力，製造廠商暫停運作、產品供應鏈受衝擊、晶片訂單也短期大幅下降，但半導體產業仍然保持相當的彈性，2020年末，半導體產業收入增長了6.5%。

展望今年表現，報告指出，63%的企業領導者表示，裝有進階晶片的智能技術，將推動未來營收成長；另有72%受訪者表示，相信5G相關產品，將在二年內成為收入增長的主要驅動力。

報告認為，無線／ 5G、物聯網和自駕車等項目，是推動未來年度收入增長的最重要應用；傳感器／MEMS明年將有成長機會；由於遠端工作與教學對設備的需求增加，使得模擬器／RF／複合信號產品對於電源管理至關重要，亦具有成長潛力；隨著公司重新構建其技術基礎架構，對微處理器的需求不斷增加。

安侯建業表示，85%半導體產業領導人預期，收入、利潤率、資本支出和研發投資將持續增加，且受訪企業表示越來越能有效地將研發支出與市場機會結合，不過研發效益仍有改善空間。

但由於各國政經因素不穩定，報告提到，53%的受訪者（較去年上升16%）表示，包含跨國租稅協定、邊界貿易協議、關稅、法規及國家安全等議題，中國大陸及美國的對抗，再再顯示「屬地主義」是半導體產業中最大的威脅，影響半導體生態系。

安侯建業科技、媒體與電信產業營運長鄭安志表示，去年半導體的良好表現，讓企業領導者對2021年的展望深具信心，隨著越來越多人在家工作，增加市場對於晶片的需求，使得半導體產業所受到的衝擊，比其他行業還要要小。

半導體 領導者 晶片

延伸閱讀

記憶體第2季續看旺 旺宏、華邦電盤中同步上漲

全球瘋搶晶片 概念股強強滾還能追嗎？

又因晶片短缺 日產汽車5月將大幅削減日本國內產量

三月營收大體檢 選誰？

相關新聞

台積電5度冠軍 科技製造業一枝獨秀

《Cheers》雜誌連續16年獨家舉辦最具公信力的「新世代最嚮往企業」調查，2021年最新結果出爐：台積電5度奪冠，Google台灣、誠品書店持續穩居2、3名。

歐洲商會薪資調查 科技人才轉職加薪上看15%

國際專業人才招募顧問公司華德士與歐洲在台商務協會今天共同發布薪資調查報告，指出科技與數位轉型、醫療產業、供應鏈專業人士就...

FT：台積電頓感壓力 須在美中科技戰中選邊站

金融時報（FT）報導，台積電（2330）此時想必備感壓力，因為須在美中爭奪科技主導權的戰局中選邊站，使這個對全球供應鏈至...

不甩700磅大猩猩下戰帖！台積電資本支出、營收預估再上修 魏哲家這樣評論英特爾

台積電（2330）昨（15）日下午舉行法說會再捎來佳音，自上季法說會經過3個月，台積電發現客戶對公司5奈米、3奈米製程的需求較預期強。

台積：晶片缺貨恐到明年

台積電昨天舉行線上法說會，會中公布首季每股純益五點三九元，略低於前一季，且毛利率季減一點六百分點，為百分之五十二點四，連...

政院提前半導體布局 9年拚小於1奈米

行政院昨舉行院會由科技會報辦公室報告「美中科技戰下台灣半導體前瞻科研及人才布局」，行政院長蘇貞昌昨表示，需提早布局擴大我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。