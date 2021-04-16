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友達集團研發能量爆發 推穿戴、車用、零售新產品

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
友達獨家14吋可切換式防窺筆電面板，畫質較其它同類解決方案清晰明亮，可視角度更寬。 業者／提供
友達獨家14吋可切換式防窺筆電面板，畫質較其它同類解決方案清晰明亮，可視角度更寬。 業者／提供

友達（2409）即將在4月21日登場的顯示器產業年度盛會Touch Taiwan 2021中，率旗下達擎、創利空間、ComQi等子公司，由智慧零售、交通、運動健身、商務應用，以及娛樂體驗等生活顯示應用出發，將高端顯示技術結合創新多元的跨界應用方案，展現深耕智慧場域的豐厚成果。

在零售場域，友達推出All in One設計的多款一體機，如43吋及55吋超窄邊框、最小厚度僅2.5公分的薄型廣告一體機，以更為貼近牆面的設計提升與店面裝潢的融合度；此外也助力夥伴推出POS輕薄一體機，因應各類店家收銀結帳等店務管理情境。友達的智慧零售解決方案，則可幫助店家進行商品導購、分析顧客資料，與消費者創造有溫度的互動，達成精準行銷。

此外，友達領先業界開發出TARTAN彈性拼接顯示牆，可配合需求多變的零售場域，並搭配CMS內容管理系統，協助業主整合音樂、影片檔案，與第三方如POS、品牌網站的資料，並且確保數位內容不失真。本次友達將展出的TARTAN顯示器搭配CMS，透過42吋長條型顯示器及22.9吋智慧貨架顯示器達成商品導購、顯示產品履歷或即時價格，同時可播放動態廣告吸引消費者駐足；並運用AI技術收集資料，與廣告內容交叉比對，提供消費者有興趣的產品廣告。

隨著電動車普及化，燃油引擎免除所釋出的車艙空間，也推進智慧車艙加速發展。友達將Micro LED、Mini LED等尖端顯示技術導入各式車用顯示裝置，實現全面數位化的智慧駕駛艙應用，本次推出超大型異型切割曲面駕駛艙顯示器，運用高解析、高對比度、廣視角，以及多片面板全貼合技術，整合中控台及儀表板等車內裝置。

友達推出的10.25吋抬頭顯示器，更結合獨家AHVA超視角高清晰技術，可將高亮度LED投射在擋風玻璃，在多變的戶外環境仍能維持高對比、飽和且準確的影像品質，幫助駕駛人目光聚焦於道路以確保行車安全；本次展會也推出機車智慧儀表系統，搭載友達車規面板、整合儀表控制單元及無線通訊模組，打造串接人、車、AIoV雲端平台的關鍵溝通介面，實現聯網智慧機車的核心。

在穿戴裝置方面，友達領先業界導入MIP技術，推出1.04吋Mono MIP面板，豔陽下仍能清晰顯示，裝置耗電量僅傳統產品的三千分之一，超強續航力可長達一到兩周不需充電；友達另一款1.28吋OLED窄邊框低功耗面板，則是有真圓型、超窄邊框設計的新潮外型，維持OLED高亮度、高對比等高規格展現下，同時待機時間也更勝市面上其他產品。

為滿足專業人士對筆電隱私的需求，友達也獨家推出14吋可切換式防窺筆電面板，使用者可在防窺和一般模式間隨意切換，且相較其他解決方案，一般模式可提供更清晰明亮的畫質，可視角度也更寬。針對商務人士會議互動及教學的需求，友達本次也展出全球首款65吋oTP（On-Cell Touch Panel）大尺寸超窄邊框互動式電子白板（IWB），除了將觸控整合進電視面板，還可以使用直徑3mm的被動筆方便書寫，搭配5.9mm的超窄邊框，避免使用者受到外在環境干擾產生誤動作，有效提升會議及教學效能。

其他如在博彩娛樂應用方面，以廣受歡迎的吃角子老虎機為例，友達突破傳統的機構設計，用大曲度曲面螢幕，取代過去須由三個螢幕組成的遊戲畫面，讓玩家一眼就能將畫面盡收眼底，還能同時保有鮮豔的色彩，帶來更愉悅的遊戲體驗。此外，友達領先業界的大尺寸任意切割圓形顯示器，不受場域空間拘束的形體，以及吸睛的造型，讓業主能在遊戲機台上打造更多創意內容，嶄新的視覺體驗獲得更多玩家青睞，為業者帶來更多分潤，創造眼球經濟。

友達機車智慧儀表系統打造串接人、車、AIoV雲端平台的關鍵溝通介面，實現聯網智慧機車。業者／提供
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友達1.04吋Mono MIP面板豔陽下仍能清晰顯示，裝置耗電量僅傳統產品的三千分之一。業者／提供
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友達智慧零售解決方案可做商品導購、分析顧客資料，並與消費者創造有溫度的互動，幫助店家精準行銷。 業者／提供
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友達 電視面板 顯示器

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