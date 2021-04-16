推動機器人教育 鴻海教育基金會、科工館辦機器人大賽

鴻海（2317）教育基金會、國立科工館、與台灣玉山機器人協會近期聯合舉辦的「2020-2021 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」。

鴻海教育基金會致力於科技人才培育，盼藉由這項比賽驅動學生了解機械、電子、電腦程式、人工智慧、傳感技術、工程設計等知識，並培養學生創意思考、解決問題、人際溝通、簡報表達、團隊合作等能力，成為更有競爭力的科技人。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，看到參賽學生描述在長達好幾個月的合作過程中，如何發揮每個人的專長，進行團隊分工、跨域合作，又如何化解過程中意見不合的衝突，建立默契，並在過程中養成解決問題的思辨能力，很令人感動，相信這些都對學生將來的發展有很大幫助；另外，還有很多隊伍做出來的成品讓人驚嘆叫好；期盼這些學生都能持續在科技這條路上前進，為台灣社會創造更美好的科技未來。