研華入股恒商 成最大法人股東

研華（2395）今（16）日宣布透過其全資子公司研華投資公司入股台灣智慧零售系統服務商－恒商企業股份有限公司（恒商），恒商實收資本額1.68億元，研華間接持股達百分之四十，成為恒商最大法人股東。藉由本次入股一案，研華旗下子公司研華智誠（Advantech iCity Services）與恒商聯手共創開拓台灣智慧零售市場，構建完整服務生態系，服務全台灣零售及餐飲品牌進行數位轉型。

研華智誠業務暨行銷總監劉蔚志表示，恒商是研華智誠全方位服務生態鏈中的重要策略夥伴，這次與恒商的深度合作將能強化研華智誠提供客戶之產品服務廣度，涵蓋範圍從方案規劃，系統建置，到售後上門服務等。客戶未來將不需在不同需求上面對不同廠商，以有效降低溝通成本及增加執行效率，研華智誠也會因為與恒商的服務結合而提升整體競爭力。

恒商董事長蔡佾錩說，恒商深耕台灣市場20餘年，服務知名連鎖品牌總店數超過10,000家，熟悉零售業數位化需求，恒商透過此次合作，將可藉由研華智誠的品牌形象、產品研發及市場行銷等優勢資源，並結合恒商在大型連鎖品牌的系統整合及售後維運等實務經驗，透過雙方共創之戰略合作，加速恒商成長茁壯發展成為台灣智慧零售系統服務之領導品牌，並計畫3至5年內公開發行或上市櫃之可能。

研華智誠的門店AIoT（人工智慧物聯網）解決方案SaaS平台StoreVue已服務超過30個品牌，協助零售及餐飲品牌導入數位轉型服務，提供門店服務管理、互動行銷、營運分析、智慧防疫等解決方案。

此次結盟，研華智誠不僅借重恒商於連鎖品牌系統服務之豐富經驗，提供零售及餐飲品牌業者全方位服務，更期待雙方在成為戰略夥伴後，可一同打造智慧零售服務生態系，以滿足零售及餐飲品牌對於門店服務多樣性的需求；此外，亦希望能於兩年內擴展雙方既有客戶之產品服務範圍，及以新增50個新品牌客戶為目標。