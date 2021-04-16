漢唐公布最新董事名單 和鑫光電馬維欣入列

半導體設備供應商漢唐（2404）今（16）日公告董事會審查通過之董事及獨立董事候選人名單，共計九位董事及四位獨立董事候選人名單，其中，和鑫光電（3049）董事長馬維欣為新面孔。

漢唐今日公告董事會審查通過九位董事及四位獨立董事候選人名單，並將於5月28日股東常會中進行改選，該公司指出，這次一般董事應選名額六席、獨立董事應選名額三席，共選出九席。

從漢唐公告的董事名單來看，董事候選人分別是董事長陳朝水，以及現任董事陳柏辰、李若瑟、林坤銘、陳友安、兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明、李惠文。

董事候選人的新面孔則是馬維欣和理安法律事務所執行合夥人楊曉邦。

獨立董事候選人除了原有的郝挺和蔡國智，這次也新納入和慧仲會計師事務所負責人廖德英和任展新法律事務所所長林坤賢。

漢唐目前客戶以半導體為主，其次為面板，目前最大客戶為台積電（2330），其12吋廠有80%無塵室由漢唐承包，其他客戶有力晶、旺宏（2337）、美光等。