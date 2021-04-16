全球雲端託管服務商250強公布 伊雲谷連三年奪台灣第一

科技調查機構ChannelE2E日前公布「MSP 250：Public Cloud Edition for 2020」全球雲端託管服務商250強名單，台灣雲端業者伊雲谷（6689）再度拿下全球前20名的佳績，並連續3年蟬聯台灣排名第一的寶座。ChannelE2E調查指出，伊雲谷熟諳AWS雲端服務技術，具有上千家客戶的託管維運及雲端培訓經驗，帶動企業「以新方法經營商業模式」的轉型契機。

2020全球前百大公有雲MSP調查是由ChannelE2E整合第三方機構研調資訊而成，調查對象為在全球市場提供顧問諮詢、雲端搬遷、營運優化、成本控管等公有雲加值服務的全球雲端託管服務供應商（MSP）。

企業轉型上雲近年成為風潮，有越來越多企業開始進行雲端搬遷或是雲端環境優化的工作，帶動全球在雲端基礎設施服務的支出持續攀升。市場研究機構Synergy Research Group調查數據顯示，疫情讓讓去年的雲端市場加速成長，企業在雲端基礎設施服務的支出達到1,300億美元，，雲端服務年均支出成長率高達52%。

本次再度拿下全球前20名的伊雲谷，是台灣唯一獲AWS技術諮詢與企業培訓核心級夥伴雙認證的雲端業者，旗下擁有培訓品牌eCloudture進行雲端人才育成，並可協助客戶導入AWS、SAP、Salesforce、Oracle、NI等產品線。

ChannelE2E調查指出，伊雲谷熟諳AWS雲端服務技術，具有上千家客戶的託管維運經驗及雲端培訓能量，推動企業數位轉型進程；透過託管服務解決客戶IT維運痛點，並將企業級應用搬遷上雲，結合大數據、人工智慧技術等加值應用，帶動企業「以新方法去經營商業模式」的轉型契機。