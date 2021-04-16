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三利多加持 全球5G獲利強勁成長

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
5G指數與國際知名指數近一個月含息總報酬率。資料來源：彭博資訊。
5G指數與國際知名指數近一個月含息總報酬率。資料來源：彭博資訊。

受惠於「全球經濟復甦、半導體晶片供不應求、晶片荒觸發漲價潮」三大利多帶動，全球5G企業營收成長，觀察5G指數與國際知名指數近一個月含息總報酬率，其中，投資全球5G關鍵零組件的「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」達7.7%，值得投資人關注。

5G浪潮勢不可擋，在全球5G產業鏈發展下，相關企業獲利表現優異，尤其位於產業鏈上游企業更是優先受惠，以全球最大的半導體設備廠商應用材料為例，2021年第1季EPS達1.39元，不僅較去年同期大增24%，更優於預期、連三季增加顯示5G發展態勢明確。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，5G相關企業營收獲利成長，主因有三，首先受惠於全球經濟復甦：在新冠病毒疫苗陸續施打後，疫情可望緩解，原處於發展萌芽期的5G產業，隨著全球經濟商業活動重啟，發展力道也將更為強勁，市場亦預期5G企業獲利將隨著5G各項建設陸續到位而成長，2021年整體表現將更優於2020年。

第二，半導體晶片供不應求：全球政府積極推進5G建設加速向前，5G主要關鍵零組件的半導體晶片大量缺貨、供不應求，半導體晶片出現缺貨荒，不僅近來持續惡化，市場更認為半導體缺貨災情可能延續到明年，甚或可能更嚴重。

第三，晶片荒觸發漲價潮：半導體晶片產能遠跟不上需求，繼第一季陸續傳出漲價消息後，第2季漲價態勢亦相當明確，在漲聲不斷的預期下，根據《Counterpoint》 最新研究報告預估，全球晶圓代工產業 2021 年營收規模可望年增 12%，達到 920 億美元。

5G發展態勢明確，帶動5G指數表現吸睛，尤其是投資範圍涵蓋全球5G龍頭大廠的iSTOXX全球未來關鍵科技指數與ICE FactSet全球未來通訊指數，近一個月含息總報酬率分別可達7.7%與7.26%，投資人可考慮將5G納入投資組合中。

5G 半導體 晶片

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