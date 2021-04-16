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研華入股恒商 實現AIoT智慧零售共創戰略

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

全球物聯網智能系統領導廠研華（2395）今（16）日宣布透過其全資子公司研華投資（股）公司入股台灣智慧零售系統服務商－恒商企業股份有限公司（恒商），恒商實收資本額1.68億元，研華間接持股達40%，成為恒商最大法人股東。藉由本次入股一案，研華旗下子公司研華智誠（Advantech iCity Services）與恒商聯手共創開拓台灣智慧零售市場，構建完整服務生態系，服務全台灣零售及餐飲品牌進行數位轉型。

研華智誠業務暨行銷總監劉蔚志表示，恒商是研華智誠全方位服務生態鏈中的重要策略夥伴，這次與恒商的深度合作將能強化研華智誠提供客戶之產品服務廣度，涵蓋範圍從方案規劃，系統建置，到售後上門服務等。客戶未來將不需在不同需求上面對不同廠商，以有效降低溝通成本及增加執行效率，研華智誠也會因為與恒商的服務結合而提升整體競爭力。

恒商董事長蔡佾錩先生對此則說明，恒商深耕台灣市場20餘年，服務知名連鎖品牌總店數超過10,000家，熟悉零售業數位化需求，恒商透過此次合作，將可藉由研華智誠的品牌形象、產品研發及市場行銷等優勢資源，並結合恒商在大型連鎖品牌的系統整合及售後維運等實務經驗，透過雙方共創之戰略合作，加速恒商成長茁壯發展成為台灣智慧零售系統服務之領導品牌，並計畫3至5年內公開發行或上市櫃之可能。

研華智誠的門店AIoT（人工智慧物聯網）解決方案SaaS平台StoreVue已服務超過30個品牌，協助零售及餐飲品牌導入數位轉型服務，提供門店服務管理、互動行銷、營運分析、智慧防疫等解決方案。此次結盟，研華智誠不僅借重恒商於連鎖品牌系統服務之豐富經驗，提供零售及餐飲品牌業者全方位服務，更期待雙方在成為戰略夥伴後，可一同打造智慧零售服務生態系，以滿足零售及餐飲品牌對於門店服務多樣性的需求；此外，亦希望能於兩年內擴展雙方既有客戶之產品服務範圍，及以新增50個新品牌客戶為目標。

研華 物聯網

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