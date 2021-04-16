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台積電法說會報喜市場不領情? 股價開盤跌9元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）法說會釋出調高資本支出至300億元，今年營收再創高的訊息，且預期未來18個月供應都將吃緊，法說會展望正向，但是ADR周四收跌，台積電今（16）日以610元開出，下跌9元，股價開低後一度下探至608元，盤中跌幅1.77%。

台積電第1季合併營收3,624.1億元，創單季歷史新高，稅後純益1,396.9億元，創歷史次高，每股純益5.39元，第1季毛利率 52.4%，營業利益率 41.5%，稅後純益率 38.6%。

台積電針對第2季的業績展望表示，第2季合併營收預計介於 129~ 132 億美元之間； 若以新台幣 28.4 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 49.5~ 51.5%之間；營業利益率預計介於 38.5~ 40.5%之間；第2季營收有機會再較首季成長，續創新高。

台積電原本在上季法說會時表示，今年資本支出約250~280億美元，再創新高，今日則是再上修至300億美元，持續創新高，較去年資本支出172億美元成長 74%。

台積電預估今年半導體產業產值（不計算記憶體在內）可望成長12%，晶圓代工產值年增16%，台積電預估今年起至2025年，每年美元營收年複合成長率將達 10~15%，今年美元營收可望年增20%，可望再創新高。

台積電法說會釋出的訊息顯示出公司對前景樂觀，不過，台積電ADR周四則是收低，下跌2.1%，收在118.35美元，台積電早盤也是開低，拖累台股大盤指數開低。

台積電 營收

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