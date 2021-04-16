台積電第2季展望偏弱 開盤下跌、第3季回升幅度恐有限
晶圓代工龍頭台積電（2330）第2季營運展望偏弱，使得美國時間15日ADR下跌2.06%，今（16）日一開盤就跌到610元、下跌9元。法人預估，若大客戶蘋果下單力道不顯著轉強，台積電第3季營收回升力道恐怕無法達到兩位數，毛利率亦有持續下彎的風險。
台積電ADR於15日盤中一度跌逾3.03%，收盤報每股118.35美元，跌幅2.06%。
據台積電預估，第2季營收將介於129-132億美元，計算基礎為新台幣28.4兌1美元，季減0.2%至季增2.2%；毛利率49.5%至51.5%，營業利益率為38.5%至51.5%，雙率將較首季下滑。
台積電第2季財測偏弱，主要受到智慧型季節性影響所致，法人普遍認為主要來自5奈米大客戶蘋果訂單調節；毛利率則因為5奈米量產，折舊攤提成本較高影響。
法人認為，因晶片大缺貨，台積電客戶端持續更改設計至較寬鬆的製程，多數製程的產能已經滿載，再拉升幅度有限，因此大客戶蘋果的下單力道將決定台積電第3季營收的回升幅度。
法人認為，目前看來，蘋果的動能還不算太強，台積電下一季營收季成長幅度可能不到10%，毛利率也有可能續低，中間值恐怕滑落至4字頭。
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