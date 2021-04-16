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後疫情時代 華興提應用紫外線消毒搭配空調的有效對策

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

華興（6164）集團今年專注於各項光學的新應用開發，基於累積40餘年的光應用經驗，針對紫外線抑菌、半導體製程黃光應用、植物照明、商空照明等先進光應用推出多項相關產品，針對國人防疫的行為，華興集團BioLED品牌團隊委託專業學術單位進行台灣地區UV抑菌使用市場研究，發現國人十分關心個人健康與新冠疫情相關的發展，平日都會配戴口罩並勤用酒精乾洗手，但對於其他的消毒配套措施與使用時機並不是十分熟悉。

緊接著酷熱的夏天即將到來，又到了冷氣用電的高峰期，但為了防疫的需求，在冷氣運作的同時又需打開門窗保持通風，造成冷房不冷及冷氣一直全載運轉，要如何兼顧防疫避免電費暴漲，又可保持屋內溫度涼爽舒適，華興提出應用紫外線消毒搭配空調的有效對策。

華興集團關注公共場所與校園的安全防疫工作，特別宣布4月底捐贈一批紫外線消毒抑菌設備給中原大學，希望能夠拋磚引玉幫助各公司及學校機構在炎熱的夏季來臨前作好準備，渡過舒適節能的夏天。

在專業學術研究報告中也指出，國人心目中的理想紫外線消毒設備希望具備的功能，除了能夠有效防疫對抗各種病毒與細菌，也希望同時可以消滅塵蟎，避免黴菌滋生，一次解決生活中的困擾，對此，華興集團研究中心表示，採用紫外線的消毒設備剛好可以符合使用者的需求，不論是使用在商業空間或是用於居家環境都十分合適。

華興集團針對市場調查的結果，陸續推出全方位的紫外線消毒抑菌產品，針對有安裝飛利浦紫外線抑菌設備的場所也會同步提供飛利浦原廠的消毒認證標章，除此之外，不論是空氣殺菌或者是物體表面殺菌，都有配套對應的產品，並由華興集團專業施工人員提供評估與安裝的服務。

中原大學企管系邱榆淨主任表示，中原大學企管系成立迄今53年，擁有堅強師資金陣容，專長涵蓋各管理領域。此次很榮幸能夠攜手華興集團進行產學合作，透過市場消費者行為研究來協助企業發展優質產品、提出環境健康方案，一同打造更健康美好的未來。

紫外線 中原大學

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