台積電法說會樂觀 大摩上修目標價至680元

台積電（2330）法說會報佳音，外資法人再度上修，摩根士丹利（大摩）最新出爐的報告指出，台積電對晶圓代工長線的需求更樂觀，營運展望激勵人心，因應其上修資本支出及成長目標，原本預期台積電未來數年的營收成長率下滑到9.5%，轉向上修為10%，目標價也跟進從668元調升到680元；為台積電法說會後的行情添好兆頭。

摩根士丹利先前因應英特爾IDM 2.0計畫啟動，將台積電長期的營收成長預測降為9.5%，在台積電法說會對市場需求及資本支出有更明朗的說明，摩根士丹利對部分營運的隱憂解除，重新上修成長預測至10%。另最新報告也同步上修台積電的樂觀情境目標價為750元。

摩根士丹利表示，台積電展望第2季營收小幅成長1%至2%，不及市場樂觀派預測的成長3%至5%，但台積電對代工需求的看法比數個月前樂觀，因此上修全年資本支出及成長目標，透露下半年會有比往年旺季更強勁的成長力道，更值得投資人關注。

台積電未來三年資本支出高達千億美金，預計投放7、5、3奈米為主的先進製程，對此台積電也提到，資本密集度可能因此經歷更長的時間才回落其目標的35%，不過拜市場需求強勁，台積電有信心取消價格折讓的效益足以緩衝折舊增加的負擔，毛利率穩於50%之上，無礙獲利擴張。

與此同時，台積電也強調，成熟製程的產能可能缺到明年，直到2023年供給釋出才緩解需求，凸顯全球高速運算、5G、電動車等應用的需求龐大，台積電加開產能也供不應求。

摩根士丹利表示，台積電對中、長期展望都釋出樂觀看法，除預期將吸引偏好成長股的投資人加碼，未來數年也可望保持高成長，為此重新上修其營收成長目標，對台積電2021-2023年每股純益（EPS）也提高到23元、26.2元及33.4元。