新聞解析／護國神山台積電法說會 七大重點一次看
台股衝上歷史新高，站上萬七大關，台積電法說會更是吸引法人及投資人高度關注，畢竟護國神山未來的表現，將是牽動台股表現的重要關鍵，本文特別整理台積電在法說會所釋出的訊息，一次看完包括第1季獲利、第2季展望之外、資本支出上修到300億元，創下新高，及對缺水、缺產能、與英特爾既競爭又合作的關係等重點。
台股今日開低震盪，終場收在17,076.73點，創下歷史新高，台積電是推升大盤指數順利站上17,000點的關鍵，股價收在619元，上漲7元，漲幅1.14%，市值增至16兆509億元，重新回到16兆元，台積電今日法說會到底說了什麼，將牽動未來台股的表現。
1、第1季獲利，稅後純益1,396.9億元，創歷史次高，每股純益5.39元
台積電公布第1季合併營收3,624.1億元，創單季歷史新高，稅後純益1,396.9億元，創歷史次高，每股純益5.39元，第1季毛利率 52.4%，營業利益率 41.5%，稅後純益率 38.6%。
2、第2季財測，營收介於129~132億美元，有機會再挑戰新高
根據對當前業務狀況評估，台積電針對第2季的業績展望表示，第2季合併營收預計介於 129~ 132 億美元之間； 若以新台幣 28.4 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 49.5~ 51.5%之間；營業利益率預計介於 38.5~ 40.5%之間；第2季營收有機會再較首季成長，續創新高。
3、資本支出上修到300億元
台積電原本在上季法說會時表示，今年資本支出約250~280億美元，再創新高，今日則是再上修至300億美元，持續創新高，較去年資本支出172億美元成長 74%。
4、台積電今年美元營收成長20%
台積電預估今年半導體產業產值（不計算記憶體在內）可望成長12%，較原期成長8%高，晶圓代工產值年增16%，優於原預估的年增10%，台積電預估今年起至2025年，每年美元營收年複合成長率將達 10~15%，今年美元營收可望年增20%，較原預估年增15%高。
5、不評論英特爾訂單動向
台積電向來不評論單一客戶，今日法說會上，法人關注與英特爾間既競爭又合作的關係，台積電仍是一貫的立場，僅表示英特爾是台積電重要長期合作客戶之一，台積電平等對待所有的客戶，台積電同時強調，IDM委外代工趨勢仍在擴大中。
6、水情問題，台積電表示缺水不影響營運
台灣面臨缺水危機，法人也相當關注台積電如何因應，及是否會受到影響，台積電則是表示，除了管理用水量之外，也積極和政府合作，且尋找水源，台積電強調，看不到缺水對營運會有任何實質性的影響。
7、第3季可改善車用晶片缺貨的情況
車用晶片缺貨，對車廠造成影響，台積電今日表示，預期在生產力提升下，車用晶片客戶缺貨的問題可望在第3季大幅改善；另外，在整體市場需求部分，台積電指出在整體半導體需求強勁下，預估產能短缺將持續到明年，成熟製程部分，短缺時間可能持續到2023年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言