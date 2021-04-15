新聞解析／護國神山台積電法說會 七大重點一次看

台股衝上歷史新高，站上萬七大關，台積電法說會更是吸引法人及投資人高度關注，畢竟護國神山未來的表現，將是牽動台股表現的重要關鍵，本文特別整理台積電在法說會所釋出的訊息，一次看完包括第1季獲利、第2季展望之外、資本支出上修到300億元，創下新高，及對缺水、缺產能、與英特爾既競爭又合作的關係等重點。

台股今日開低震盪，終場收在17,076.73點，創下歷史新高，台積電是推升大盤指數順利站上17,000點的關鍵，股價收在619元，上漲7元，漲幅1.14%，市值增至16兆509億元，重新回到16兆元，台積電今日法說會到底說了什麼，將牽動未來台股的表現。