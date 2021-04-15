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打臉打炒房政策 Q1北北桃竹、基隆新建案價格全面上漲

輝達傳出停產入門顯卡 將提升高階產品出貨量

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

市場傳出，輝達（Nvidia）低階顯示卡GT710將在5月停產，主要是晶片短缺所致，隨著輝達把產能移轉至高階顯卡，可望推升微星（2377），技嘉，華擎，撼訊與承啟等業者，高階顯示卡的出貨量，並提升產品出貨單價。

輝達也預估，顯示卡缺貨的狀態將延續至2021年一整年。外電報導，輝達某個入門級顯卡可能會徹底停產，主因是全球晶片供應短缺所導致。由於繼續生產某些入門級顯卡，對輝達的營收助益不大，輝達準備停產該入門級顯卡，同時產能挪移到其他高階顯卡的生產。

由於目前顯示卡因為挖礦大缺貨，也帶動價格上揚，若輝達能停止生產低階顯卡，轉而擴大生產高階顯卡，可望帶動顯示卡廠的高階產品出貨量，加上單價提升，可望推升顯卡廠第2季營收與獲利。

微星與技嘉2021年3月營收與第1季營收，均創下歷史新高，華擎3月營收也創下歷史次高。展望第2季，微星表示，第2季需求非常強，但受限於供應鏈關係，要在前一到兩週才會拿到配貨，現在還是無法掌握，如果可以滿足，則營收有機會和第1季差不多，甚至更高。

華擎則表示，2021第1季優於去年同期，主要是顯卡、主機板帶動，伺服器則是逐季回溫。目前受到挖礦與電競需求帶動，使得顯卡缺貨，主機板也是缺貨狀態。上半年將維持2020年下半旺季表現，希望會是歷年來同期最旺。法人預估，該公司今年營收可望再創新高，因應成本上升，板卡、伺服器等都會漲價。

技嘉也指出，2021上半年能見度非常正面，比想像中的好，第1季業績比去年第4季成長，第2季也不看淡，目前顯卡缺貨，通路都買不到，顯卡價格將持續上漲，主要是零組件上漲，技嘉也必須調漲價格，保持毛利。目前電競市場對顯卡需求很大，仍沒有被滿足，至於有多少顯卡被拿去挖礦，技嘉也不清楚。

輝達 營收 顯示卡

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