東元法說會 印度新廠第四季正式投產

電機大廠東元（1504）今（15）日舉行法說會，發言人簡世雄表示，東元印度新廠預計將在今年第4季正式投產，預計生產小型工業馬達以及電動車用相關機電產品，並預期東元未來3年在智慧綠能、智慧城市及智慧製造等三大領域，可額外創造200億元營收，亦即將比去年營收增加超過四成之多。

東元去年營收458.2億元，年減4.4%；稅後純益35.1億元，年增9%；每股純益1.81元，優於前年的1.65元。法人預期，東元利潤較佳的機電部分今年將有明顯回升，尤其是去年受疫情影響較多的北美、歐洲及東南亞市場在疫情後緩解後回歸正常，幫助東元今年營收、獲利都能有雙位數成長。

東元去年營收比重為機電產品36.4%，智慧城市20.4%，智慧製造19.7%，新能源暨工程13%，其餘為其他產品線。東元指出，去年機電產品營收減少約27億元，主要是因疫情嚴重，北美市場需求減縮導致；智慧製造營收減少14億元，除了疫情影響義大利子公司Motovario營運，也受到子公司東訊3C代理品組織調整裁撤的一次性影響。

不過智慧城市營收較前年增加6億元，主要因居家環境改善如空調類產品投資增加，讓家電部門營收上升，子公司宅配通也因為電商購物需求增加，物流業務有所成長；新能源暨工程營收則是在IDC機房工程收入成長下，增長約10億元，預期未來在Google、微軟等大廠擴增機房建制下，將持續成長。

針對電動車產品發展，簡世雄指出，東元的電動車動力系統T Power是唯一能將車用馬達和驅動器二合一的國產品，相關訂單將從今年第3季開始逐步實現；今年3月與電動巴士廠華德動能簽署合作意向書，採購二年500套電動巴士動力系統，首批30套則會在今年第2季交貨。

在資產活化部分，過去生產馬達的新莊廠已與冠德建設協議合建，預計明年都更核定、2028年完工，未來資產增值將超過百億元；原為東元總部的松江大樓則是已依危老條例申請重建，預計今年底拆屋重建，在2~3年內完成改建，規劃為全棟租用的商辦大樓，預期將增加二到三成的樓板面積。

展望後市，簡世雄指出，預期今年機電產品、智慧製造產品營收在疫情趨緩後，能達成二位數成長，智慧城市將有高個位數到二位數成長，新能源暨工程事業則可望在IDC及離岸風電陸上變電站挹注下，挑戰二成以上成長。