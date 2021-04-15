台積電不評論英特爾訂單動向 強調IDM委外代工趨勢擴大

台積電（2330）與既競爭又合作的英特爾的關係眾說紛紜，也是今（15）日法說會焦點之一。台積電雖未正面回應，但強調，IDM委外代工趨勢持續擴大中。

過去英特爾的手機晶片由台積電操刀，是台積電的客戶之一，市場過去屢傳英特爾將降低自製比重，擴大對台積電釋單。不過，隨著美國政府決定大力布建本土半導體產業鏈，英特爾也在今年3月宣布重啟晶圓代工業務，預計將大舉投資200億美元在美國建置兩座新廠，引起市場對英特爾釋單的疑慮。

在今日的法說會上，針對法人提問與英特爾相關議題，台積電依舊沒有正面回應，僅強調台積電是對所有客戶開放的晶圓代工廠，英特爾是客戶也在某些地方競爭。不過，台積電強調，IDM的委外代工趨勢仍持續擴大中。