台積電不評論英特爾訂單動向 強調IDM委外代工趨勢擴大
台積電（2330）與既競爭又合作的英特爾的關係眾說紛紜，也是今（15）日法說會焦點之一。台積電雖未正面回應，但強調，IDM委外代工趨勢持續擴大中。
過去英特爾的手機晶片由台積電操刀，是台積電的客戶之一，市場過去屢傳英特爾將降低自製比重，擴大對台積電釋單。不過，隨著美國政府決定大力布建本土半導體產業鏈，英特爾也在今年3月宣布重啟晶圓代工業務，預計將大舉投資200億美元在美國建置兩座新廠，引起市場對英特爾釋單的疑慮。
在今日的法說會上，針對法人提問與英特爾相關議題，台積電依舊沒有正面回應，僅強調台積電是對所有客戶開放的晶圓代工廠，英特爾是客戶也在某些地方競爭。不過，台積電強調，IDM的委外代工趨勢仍持續擴大中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言