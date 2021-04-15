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訂單比上季更強勁 台積電資本支出上修至300億美元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

台積電財務長兼發言人黃仁昭今日主持法說會表示，受到客戶訂單需求比三個月前更強勁，台積電今年資本支出再上修至300億美元，比上季提出的250億美元到280億美元，增幅近二成。

黃仁昭表示，主要成長動能是來自5奈米及3奈米的需求高於預期，至於應用領域主要是與高效能運能（HPC）及5G相關應用晶片。

至於台積電今年各大技術平台全數都呈現成長，其中以高效能運算及車用晶片成長幅度高於公司成長平均數，行動裝置和物聯網接近公司成長平均數。

台積電總裁魏哲家預估今年整體半導體產業年增率將達12%，代工產業成長率 約16%，台積電將可成長20%。台積電也看到市場強勁需求，預估未來三年將斥資1,000億美元，投入先進製程研發及產能建置，以抓住成長商機。

台積電今日也公布首季每股純益5.39元，略低於前一季的5.5元，但也是單季歷史次高，主因匯率因素，致毛利率季減1.6百分點，為52.4%，營業利益率41.5%，季減2個百分點。

台積電今日也提出本季營收展望，預估在匯率基礎28.4兌換1美元下，本季營收介於129億美元到132億美元，約持平到季增2.2%，毛利率介於49.5%~51.5%，營業利益率約38.5%到40.5%，都持續呈現下滑。

台積電表示此營收預測已包含南科14B P7廠跳電的影響數，意即第2季營收仍有機會創歷史新高。

台積電 營收

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