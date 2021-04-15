台積電法說 魏哲家：車用晶片短缺將於下季大幅改善

車用晶片缺貨導致車廠接連宣布減產計畫，台積電（2330）總裁魏哲家在今（15）日舉行的法說會上表示，已全力調度產能支應，預估車用半導體元件短缺的現象，將於下一季度大幅改善。

台積電指出，汽車市場從2018年開始就相對疲弱，2020年汽車產業供應鏈全年更受到COVID- 19疫情的影響，而我們的客戶在第3季時也持續降低他們的需求，該公司在第4季才開始看到產業突然回溫的狀況。

台積電指出，然而，汽車產業供應鏈具有自己的庫存管理方式，既長又複雜。從晶片製造到汽車生產至少需要六個月的時間，中間亦經過多層供應商。

台積電強調，正盡其所能為客戶解決晶片供應面臨的挑戰，在今年1月已宣布支援車用電子客戶的產能需求是我們的首要考量，從此便與其他客戶合作，動態調整、重新分配晶圓產能，以支援全球汽車產業。

雖然德州的暴風雪和日本晶圓廠生產中斷的意外，該短缺現象進一步惡化，不過，台積電預期在生產力提升的情況下，客戶端車用半導體元件短缺的現象將於下一季度大幅改善。