飛騰事件影響 世芯明日面臨500元關卡保衛戰
特殊應用（ASIC）設計服務廠商世芯（3661）受到飛騰事件影響，吞下第5根跌停之後，今（15）日收盤價已下探至534元。雖然法人估計世芯今年的每股純益，仍有18至20元水準，不過在賣壓尚未完全消化的情況下，恐怕不排除會呈現短期超跌情況，明日股價也將面臨500元股價保衛戰。
世芯昨日應主管機關要求，公布3月每股純益為2.05元，首季獲利創歷史新高，年增1.22倍，每股純益為5.68元，也是首度單季賺進超過半個股本。世芯3月業績達10.32億元，是其單月營收首度突破10億元水準，首季合併營收為26.58億元，創單季歷史新高，年增率達74.9％。
世芯在這波飛騰相關負面消息衝擊下，股價已經從900元出頭，跌到今日收盤價為534元。不過，相較於前幾日一價躺平到底，今日盤中終於出現不是跌停的狀態，而且成交量超過1.5萬張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言