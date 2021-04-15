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飛騰事件影響 世芯明日面臨500元關卡保衛戰

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

特殊應用（ASIC）設計服務廠商世芯（3661）受到飛騰事件影響，吞下第5根跌停之後，今（15）日收盤價已下探至534元。雖然法人估計世芯今年的每股純益，仍有18至20元水準，不過在賣壓尚未完全消化的情況下，恐怕不排除會呈現短期超跌情況，明日股價也將面臨500元股價保衛戰。

世芯昨日應主管機關要求，公布3月每股純益為2.05元，首季獲利創歷史新高，年增1.22倍，每股純益為5.68元，也是首度單季賺進超過半個股本。世芯3月業績達10.32億元，是其單月營收首度突破10億元水準，首季合併營收為26.58億元，創單季歷史新高，年增率達74.9％。

世芯在這波飛騰相關負面消息衝擊下，股價已經從900元出頭，跌到今日收盤價為534元。不過，相較於前幾日一價躺平到底，今日盤中終於出現不是跌停的狀態，而且成交量超過1.5萬張。

世芯 營收

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