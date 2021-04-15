魏哲家：半導體短缺將至明年 成熟製程更缺到2023年

台積電（2330）雖然本身的第2季營收成長幅度低於外界預期，毛利率趨勢也同步向下，不過，該公司總裁魏哲家在今（15）日法說會上表示，整體半導體需求依舊強勁，產能短缺將至2022年；其中，成熟製程因為新產能要到2023年才會開出，短缺期間更將持續到2023年。

台積電第2季營收預估介於129億美元到132億美元之間，季減1%至季增2%；若以新台幣28.4元兌1美元匯率假設，則毛利率預計介於49.5%到51.5%之間；營業利益率預計介於38.5%到40.5%之間。

從台積電本身的第2季營運展望來看，整體並不算好，營收成長幅度低於外界預估的5%，毛利率也在5奈米高成本的折舊攤提壓力下，低標出現「保5」壓力。

針對外界關心的市場需求和晶片缺貨情況，魏哲家在今日法說會上表示，整體半導體需求依舊強勁，目前看來，產能短缺將至2022年。

其中，過去並未列為晶圓代工廠擴產目標的成熟製程，因為這次需求大爆發才進行擴產，魏哲家指出，成熟型製程的新產能要到2023年才會開出，短缺將持續到2023年。