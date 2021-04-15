宏碁Porsche Design 榮獲紅點「最佳設計獎」

宏碁（2353）今天（15日）表示，該公司的Porsche Design Acer Book RS及Porsche Design Acer TravelPack RS 專屬旅行組榮獲紅點「最佳設計獎」（Best of the Best），此獎項為紅點產品設計類別之中的最高榮譽；旗下其他產品包含桌上型電腦、顯示器及筆記型電腦，以產品的卓越性及其創新的設計獲得2021紅點產品設計獎項。

宏碁工業設計總處長彭學致指出：「我們很高興獲得紅點最高榮譽『最佳設計獎』，宏碁Porsche Design Acer Book RS秉持明確的設計理念，透過精確的工程學優化產品功能，並整合極簡設計元素及領先的技術，再次驗證宏碁致力打破人與科技藩籬的使命。」

Porsche Design設計總監Christian Schwamkrug表示：「受到汽車產業高端技術解決方案的啟發，Porsche Design Acer Book RS以極致的設計及製造品質生產，頂尖材質（如鎂和鋁）與碳纖維鑲嵌物相融合，藉以在設計過程中達到最佳精準度；Porsche Design Acer Book RS筆記型電腦對細節的細膩程度，更是展現無與倫比的美學宣言。」

Porsche Design Acer Book RS是匠心打造的筆記型電腦，突顯尖端的技術及功能性設計語言，是一款兼具時尚及實用性的產品，專為專業商務人士所打造；此款頂尖產品為全金屬機殼，並蓋覆獨特的碳纖維頂蓋，以輕量化及其效能，呼應了數十年來的賽車運動設計。負責設計產品的工程師致力優化筆電功能，不浪費任何空間，從而帶來多項簡潔設計，像是與頂蓋一體成型的特殊軸承，進而在打開筆電時同時提升筆電高度，有助於降溫並創造更好的輸入體驗。

Acer TravelPack RS 專屬旅行組是最佳夥伴，由ECCO® PALERMO XA皮革製成的收納包，採用1680D聚酯纖維製成的防水筆記型電腦保護套及一個與筆電外觀相似的無線籃牙滑鼠；專屬皮製滑鼠墊在收納時可轉變為筆記型電腦保護套，並利用隱藏式磁性扣環連接收納包，輕鬆將所有物品放置於同一個地方。