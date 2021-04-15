2021 iF設計大獎 仁寶再奪兩金

2021年德國iF設計大獎，吸引了來自全球55個國家，高達近萬件作品競相爭取此殊榮。仁寶（2324）不僅超越2020年之18件得獎作品，在本屆一舉囊括了25座獎項，而其中以專注於改善使用者體驗的兩項創新解決方案「Collaboration Pro」及「VR Cap」，更雙雙榮獲iF設計獎最高榮譽的「金質獎」，這是仁寶連續第四年摘下代表至高卓越創意的殊榮。

仁寶集團近年積極佈局創新實力，至目前為止，共已累積獲得112座iF設計獎及5座金質獎，今年更在「全球國際企業創新排名」中躍升至第6名。

仁寶總經理翁宗斌表示：「在全球疫情籠罩之際，人們的生活及工作模式起了基本的變革。科技在這個時局所扮演的角色更形重要，並深度地影響著整體經濟的穩定與成長。」他繼而表示：「仁寶的創新團隊演繹出各式科技輔助工具，希冀能幫助人們的生活重回正軌。很高興這樣的創新能量能被iF 設計獎認同。」