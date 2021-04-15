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手機拉貨影響台積電第2季動能 魏哲家認為庫存高但健康

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

台積電（2330）公布第2季財報，營收成長幅度差強人意，主要受到智慧型手機季節性因為影響，法人預估，主要來自大客戶蘋果的拉貨放緩所致。

由於台積電第1季庫存金額和銷售日數同步拉長，市場庫存情況成為法人關注焦點。台積電總裁魏哲家指出，雖然庫存高、但健康，主要因為新冠肺炎疫情，客戶為了避免生產鏈中斷，提高安全庫存所致。

台積電第2季營收預估介於129億美元到132億美元之間，季減1%至季增2%；若以新台幣28.4元兌1美元匯率假設，則毛利率預計介於49.5%到51.5%之間；營業利益率預計介於38.5%到40.5%之間。

台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，該公司第一季的營收受惠於高效能運算相關應用的需求，以及智慧型手機的季節性影響略為和緩等因素，邁入第2季，預期業績將持平，因為來自高效能運算相關應用的需求將持續成長，進而抵銷智慧型手機的季節性影響。

法人認為，所謂的智慧型手機季節性影響，主要來自5奈米大客戶蘋果拉貨放緩所致，而5奈米單價高，影響較大，其他客戶則持續上揚。

不過，台積電第1季存貨金額和平均銷售天數都上升，第1季存貨金額1,545.7億元，占比5.3%，比去年第4季的1,373.5億元成長1.25%，也高於去年第3季的782.8億元，法人關注市場庫存情況。

魏哲家認為，雖然庫存高、但健康，主要因為新冠肺炎疫情，客戶為了避免生產鏈中斷，提高安全庫存；台積電持續看客戶密切合作，不斷確認市場需求情況。

台積電 智慧型手機

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