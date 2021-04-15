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奇景光電董事長吳炳昇 任工研院院友會第七屆理事長

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
社團法人台灣工研院院友會14日完成理監改選作業。工研院／提供
社團法人台灣工研院院友會14日完成理監改選作業。工研院／提供

社團法人台灣工研院院友會14日在新竹國賓大飯店舉行理事長改選，由奇景光電吳炳昇董事長當選為第七屆理事長，隨即與第六屆許金榮理事長進行交接，由工業技術研究院史欽泰前董事長監交。

社團法人台灣工研院院友會自民國91年成立以來，以推動工業技術研究院院友之合作、交流與聯誼，凝聚院友力量並促進工業技術研究院之長期發展為宗旨。該會現有會員已超過3,000人，提供會員相當多元的福利與活動，包括：舉辦研討會、旅遊活動、科技人藝文風華、社區關懷及院友智慧傳承等活動，並可使用工研院圖書館、運動設施、健康檢查比照工研院員工眷屬優惠等，是一個相當優質的工研院院友交流平台。

獲選理事長的吳炳昇，是國立成功大學電機研究所博士，於1987年進入工研院，曾任電光所前身工研院電子所的經理，獲得行政院第一屆發明獎及成功大學傑出校友，為「台灣TFT-LCD先驅」及影像顯示處理技術之專家。目前擔任美國NASDAQ上市公司奇景光電董事長一職，在企業經營管理方面有傑出的表現與成就。吳理事長表示工研院院友會之會員涵蓋全國，是一個優質的社團，他上任後將積極推動各項院友交流及促進產業活動，一起為協助工研院長期的發展貢獻心力。

工研院院友會第七屆理監事當選名單，包括吳炳昇理事長；史欽泰、徐爵民、宣明智、李鍾熙、胡正大、陳來助等6位常務理事及蘇宗粲常務監事，還有其他14位理事與6位監事。另也聘請工研院羅達賢特聘專家繼續擔任秘書長。

工研院院友會第七屆理監事當選名單

理 事 長：吳炳昇。常務理事：史欽泰、徐爵民、宣明智、李鍾熙、胡正大、陳來助。

理事：張致遠、陳興時、段家瑞、謝榮哲、林清祥、紀國鐘、張祖琰、 鄭敦仁、廖俊仁、陳桂標、陳展鵠、梁瑞芳、蘇淑津、翁福榮。

常務監事：蘇宗粲。監 事：高新明、留忠正、楊明勳、鍾自強、李漢宗、陳建宏

工研院院友會14日舉行理事長改選，由奇景光電董事長吳炳昇（右）當選為第七屆理事長，並與第六屆理事長許金榮（左）進行交接，由工業技術研究院前董事長史欽泰監交。工研院／提供
工研院院友會14日舉行理事長改選，由奇景光電董事長吳炳昇（右）當選為第七屆理事長，並與第六屆理事長許金榮（左）進行交接，由工業技術研究院前董事長史欽泰監交。工研院／提供

工研院 社團 宣明智

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