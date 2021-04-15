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台積電解水荒 5月擬與奇美簽訂台灣再生水交換首例

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
台積電（2330）四處尋求水源解決缺水問題。（路透）
台積電（2330）四處尋求水源解決缺水問題。（路透）

旱情嚴重，台積電（2330）四處尋求水源解決缺水問題，除了啟動水車載水外，內政部營建署今（15）日指出，台積電南科廠、奇美實業、台南市政府與南部科學園區等四方，最快5月初簽訂再生水與交換契約，將有望成為台灣再生水交換首例，希望成為未來可以參考的模式，也推動再生水發展。

國民黨立委吳怡玎今（15）日於立法院內政委員會質詢指出，目前雖然有再生水，但是科學園區有科技廠商反映製程用水要求很高，寧可換水使用，政府應該跨部會去協調，盤點不同廠商對於水質要求不同，能否透過換水降低用水成本，又能滿足不同需求。

對此，營建署署長吳欣修答詢表示，目前有一個模式是透過「替代履行」方式，讓不同用水方可以交換用水，就是距離再生水廠比較近的廠商，假設對水質要求沒那麼高，可以使用再生水，然後把自己的自來水換給較遠，但對水質需求較高的廠商，由較遠的廠商來負擔水價差價。

不過，吳欣修強調，換水部分會涉及跨部會，還需進行跨部會協調，可能跟科技部、科學園區管理局都要協調。

營建署官員進一步說明，台南仁德再生水廠就有相關換水規劃，奇美實業的自來水替換給南科園區的台積電，奇美實業就使用再生水做為部分水源，而奇美實業、台積電南科廠預計5月初就會簽訂契約，但這並不是廠商對廠商的契約。

營建署官員指出，這項模式會有二份契約，第一份為奇美跟台南市政府簽訂用水契約，第二份則是台南市政府與台積電、南科簽訂水源供應交換契約。

據了解，「替代履行」是內政部針對現在水源供應短缺之虞地區使用再生水辦法就有的機制，一般情形是三方簽訂用水契約，用水端園區主管機關、用水廠商以及地方政府，但營建署官員指出，這次如果要換水，又會再多一個近端的換水廠商，變成四方，協商過程確實更加複雜。

台積電 內政部 國民黨

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