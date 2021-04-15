十銓極淨白記憶體系列幻彩透光 獲2021德國iF設計大獎

全球記憶體品牌廠十銓科技（4967），今（15）日宣佈旗下電競品牌T-FORCE夢境（XTREEM ARGB）白色系列記憶體，榮獲2021德國iF設計大獎（iF DESIGN AWARD 2021），夢境記憶體除擁有多項專利認證外，淨白無瑕的全面屏穿透光的新穎設計，於全球近一萬件參賽作品中脫穎而出耀眼國際，為已奠定的T-FORCE產品實力再添佳績。

德國iF產品設計大獎為現今最具影響力的國際性設計競賽之一，由德國著名設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen於1955年所創立，本次有別於以往的評分賽則，2021德國iF設計大獎針對理念、形式、功能、差異性及影響力等五大要素進行分析評選，夢境記憶體超群絕倫一舉拿下2021德國iF，也再度證明此產品滿足全方位評選要點的極致表現。

此外，十銓科技也表示，一直以來獲全球電競玩家關注及喜愛的夢境記憶體（XTREEM ARGB DDR4）自推出即擁有許多獲獎與超頻紀錄，十銓科技於今年再度推出全新極淨白系列，夢境記憶體本身採用全面屏穿透光設計，且擁有頂級超頻10層高效能PCB板，嚴選高品質IC結合高達5333MHz之頻率及單支32GB的大容量規格，再獲2021德國iF產品設計獎肯定。