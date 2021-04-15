台積電上修資本支出至300億美元 Q2營收129~132億美元
台積電（2330）今（15）日召開法說會，上修今年資本支出到300億美元，預估第2季合併營收介於129~132億美元間，毛利率49.5~ 51.5%，營業利益率38.5~ 40.5%。
台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，「第1季的營收受惠於高效能運算相關應用的需求，及智慧型手機的季節性影響略為和緩等因素。預估第2季業績將持平，因為來自高效能運算相關應用的需求將持續成長，進而抵銷智慧型手機的季節性影響」。
根據對當前業務狀況的評估，台積電第2季的業績展望為，第2季合併營收預計介於129~132億美元之間； 若以新台幣28.4元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於49.5~ 51.5%之間；營業利益率預計介於38.5~ 40.5%之間；今年資本支出預估約為300億美元。
台積電第1季合併營收3,624.1億元，年增16.7%，稅後純益1,396.9億元，年增19.4%，每股純益5.39元；第1季毛利率52.4%，營業利益率41.5%，稅後純益率38.6%。
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