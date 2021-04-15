台達電啟動珊瑚復育行動 籲民眾關注海洋生態

台達電（2308）創立至今滿50周年，台達電子文教基金會展開一系列「厚生海洋」倡議，於地球日前夕宣布攜手專業海洋保育團隊投入東北角珊瑚復育工作，預計未來三年復育28種、超過千株珊瑚種苗，培育約300人次的企業潛水志工協助打造育種基地，期待讓更多人親近海洋生態，關注氣候變遷及環境議題。

現場同時邀請合作夥伴台灣大學海洋研究所教授戴昌鳳、國立海洋科技博物館館長陳素芬、山海天使環境保育協會秘書長陳映伶等貴賓出席，共同倡議厚生海洋。

台達基金會執行長張楊乾表示，台達衍生經營使命進一步以「節用 厚生」為理念發展50周年系列活動，「節用」指對能源的珍惜，「厚生」，則是厚待萬物與環境，這次攜手專業海洋保育團隊投入東北角的珊瑚復育，即是厚生行動的其中一項。同時委託地景藝術家李簣至創作了別具意義的藝術裝置「孕生」，除了蛋形外觀象徵守護珊瑚誕生，鐵製骨架及可抽換盤架的方式也利於人工養護和種植，期待復育過程順利進行，往後可讓更多復育成功的珊瑚從育種基地回歸大海。

根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）於2019年發布的《海洋與冰凍圈特別報告》（The Ocean & Cryosphere in a Changing Climate, SROCC），倘若暖化趨勢無法緩解，一旦全球均溫較工業革命前升高1.5度，最快在2030年，90％的熱帶珊瑚恐怕會消失殆盡。

而2020年是台灣周遭海域有紀錄以來海水溫度最高的一年，全島從南到北發生了幾十年來最大規模的珊瑚「白化」現象，最嚴重的海域有55％的珊瑚因此死亡，東北角珊瑚更是有紀錄以來首次發現白化。

台達長年關注氣候變遷相關議題，並致力實踐「環保 節能 愛地球」的經營使命，過去除了積極推廣綠建築和能源教育，早在2014年的「水逐跡」特展便開始接觸水資源和海洋議題，2019年更發表全球首支8K環境紀錄片《水起．台灣》，2021年推出遠赴赤道東加王國及沖繩拍攝的8K海洋紀錄短片《與大翅鯨同游》，不久前也與國片《男人與他的海》舉辦兩場公益首映會，希望藉由不同方式讓大眾從中看到氣候變遷、水景環境和人文活動之間微妙的關係。此次投入珊瑚復育，期能透過實際行動讓更多人關注海洋生態議題。