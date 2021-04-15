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台積電上修今年資本支出達300億美元 創史上新高

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
台積電（2330）在法說會上釋出上修全年成長展望以及上修資本支出訊息。記者劉學聖／攝影
台積電（2330）在法說會上釋出上修全年成長展望以及上修資本支出訊息。記者劉學聖／攝影

台積電（2330）今（15）日在法說會上釋出上修全年成長展望以及上修資本支出訊息，在上修今年資本支出上，台積電總裁魏哲家與台積電副總經理暨財務長黃仁昭分別提到，整體客戶群長期需求同步成長，因此台積決議增加投資。

台積電日前法說會上釋出今年資本支出約250至280億美元，已是史上新紀錄，而今日台積電管理層再次上修今年資本支出預估創下新高，上修幅度大致在市場預期。

魏哲家也說，台積電和客戶們緊密合作，客戶們和台積電說台積電未來3年至4年都有這個需求，因此台積電決議有如此投資規畫。

魏哲家也說，台積看到更多HPC與智慧機應用客戶採用3奈米，和過去5奈米的發展有相似之處，2022年計畫台積3奈米也會率先全球量產。另外台積電也看到各大IDM持續增加委外釋單的需求。

台積電 奈米

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