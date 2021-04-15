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台積電上修全年成長展望 所有應用趨勢都較3個月前增加

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
台積電。圖／報系資料照
台積電。圖／報系資料照

台積電（2330）今（15）日在法說會上釋出上修全年成長展望及上修資本支出訊息，在上修全年展望上，台積電副總經理暨財務長黃仁昭提到，上修全年看法是因為所有應用平台都較3個月前看來成長。

台積電先前法說會上估計公司今年成長會約在15%，而今日更新看法，預測今年持續超越產業平均、估年成長約20%。

台積電總裁魏哲家也說，台積看到更多HPC與智慧機應用客戶採用3奈米，和過去5奈米的發展有相似之處，2022年計畫台積3奈米也會率先全球量產，看到更多客戶群如此積極參與台積3奈米，這也是台積之所以要投資擴產的原因。

黃仁昭說，台積看客戶群結構應用需求同步增加，包含HPC與車用都會高於公司成長目標，而智慧機與物聯網應用則接近公司成長，而目前所有應用平台都較3個月前看來成長。

台積電 奈米 法說會

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