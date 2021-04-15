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元太新產品獲冠捷科技採用 推出7.3吋彩色電子紙廣告牌

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
元太科技與冠捷科技合作推出7.3吋桌上型彩色電子紙看板。元太／提供
元太科技與冠捷科技合作推出7.3吋桌上型彩色電子紙看板。元太／提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（15）日宣布，新上市的E Ink Spectra™ 3100黑、白、紅、黃四色電子紙獲全球領先的個人電腦監視器及液晶電視製造商TPV冠捷科技採用，冠捷將推出7.3吋桌上型彩色電子紙廣告牌。產品以雙面E Ink Spectra™ 3100電子紙顯示器的設計，透過黑、白、紅與黃等四色墨水粒子顯示，可顯示鮮明與吸睛的圖像，將鎖定企業、餐飲、銀行與零售等場域的資訊與廣告看板應用。

由於電子紙具有省電、畫面持續顯示不耗電的雙穩態特性，7.3吋彩色電子紙廣告牌的產品設計結合電池驅動，讓廣告牌具備無線且方便移動設置的特色。不僅如此，電子紙不自發光，是透過反射環境光源來顯示的特性，不會干擾環境氛圍，適合做為會議室名牌、桌牌或議程牌、餐飲桌邊促銷廣告看板、以及銀行櫃台資訊說明牌等數位化顯示應用。7.3吋彩色電子紙廣告牌搭配冠捷開發的手機APP即可更換顯示的圖像與文字，操作介面簡單直覺，可迅速即時更新內容，除減少紙製桌牌、廣告宣傳海報印刷的紙張消耗，也可節省紙張印刷與人力張貼時間，有助於工作效率的提升。

E Ink元太科技董事長李政昊表示：「我們很高興與冠捷科技共同以E Ink Spectra™ 3100技術研發彩色電子紙廣告看板，將E Ink Spectra™ 3100從零售的電子貨架標籤，拓展至商務、餐飲等領域的電子廣告牌，豐富四色電子紙技術的產品應用組合。未來元太科技也將持續攜手生態圈夥伴依不同智慧場域所需的彩色電子紙技術，打造智慧與環保的電子紙產品。」

冠捷科技集團副總裁林春福表示：「冠捷科技與元太科技在電子紙市場上擴大深入合作，持續開發及經營新產品與新應用。 我們很高興能在7.3吋黑、白、紅與黃四色桌牌新品推廣上，受到客戶的好評與回響 。 冠捷科技將持續聯手元太科技開發更多IoT應用的電子紙系列產品。」

冠捷科技將優先以會議室桌牌應用導入旗下位於中國大陸的四座製造廠中，而除了一般企業應用，亦將推廣彩色電子紙廣告至政府單位、銀行、餐飲、零售等領域。7.3吋彩色電子紙廣告牌預計於2021年7月正式上市，並將率先於4月21日起在南港展覽館1館登場的Touch Taiwan 2021展覽的元太科技展位（M820）中展出。

元太科技E Ink Spectra™ 3100四色電子紙技術用於適用於商務、餐飲等場領的廣告牌。元太／提供
元太科技E Ink Spectra™ 3100四色電子紙技術用於適用於商務、餐飲等場領的廣告牌。元太／提供
元太科技電子紙的省電特色，讓桌上廣告牌只要使用電池，即可方便隨處移動並動態顯示廣告內容。元太／提供
元太科技電子紙的省電特色，讓桌上廣告牌只要使用電池，即可方便隨處移動並動態顯示廣告內容。元太／提供

電子紙 廣告 冠捷

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