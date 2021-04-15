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英特爾擴大釋單台積？魏哲家：長期重要客戶

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
台積電總裁魏哲家。本報資料照片
台積電總裁魏哲家。本報資料照片

英特爾新任執行長基辛格（Pat Gelsinger）在美國時間3月23日的線上會議兩度提及台積電（2330）合作，今（15）日台積電線上法說會上外資分析師持續關注英特爾擴大釋單台積的動態，台積電總裁魏哲家提到，英特爾是台積的重要長期合作客戶。

面對分析師關注，魏哲家說，台積是大家的晶圓廠，是平等對待所有客戶，英特爾是台積電的重要客戶之一，台積電的任務是協助客戶產品的成長與成功。

魏哲家強調，台積電身為產業龍頭，成功有賴客戶信賴，台積電不擁有終端產品和客戶競爭，這是能持續贏得客戶信賴的要素。

魏哲家也說，至於我們如何支持英特爾，如台積電規畫超大晶圓廠的擴產，絕對不是因為短期的計畫，而是長期合作。

台積電日前也獲頒英特爾最高供應商SCQI獎，是全球七家入列的供應商。

另有分析師關注供應鏈庫存，魏哲家提到，台積電持續關注供應鏈重複下單的議題，不過，確實基礎結構應用需求正在成長，需求也維持高檔，2022年或許看來需求也會如此。

台積電 英特爾 晶圓廠

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