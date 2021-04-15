友達獨家A.R.T.護眼顯示器新品 跨足多元場域

後疫情時代居家工作、生活的新常態，使得消費者必須使用電子產品的時間大增。友達（2409）從使用者角度出發，從使用螢幕的環境、人體工學、造成眼睛疲勞等因子深入研究，領先業界獨家開發A.R.T.先進抗反光技術（Advanced Reflectionless Technology），打造表面近乎無反光、具備抗眩光及抗反射特色的顯示器，展現優於紙張的閱讀品質及精緻畫質。本次Touch Taiwan 2021展會，友達進一步貼近專業使用者需求，將A.R.T.結合多項獨家專利設計，為電競、內容創作者、醫護人員等長時間注視螢幕者，推出一系列護眼產品解決方案，盼守護職人們的靈魂之窗。

A.R.T.技術護眼規格不打折 滿足電競玩家怎麼玩都不會累的渴望

著眼電競選手長時間注視螢幕，容易造成眼睛疲勞的痛點，同時也重視高畫質、高對比、低延遲等顯示器規格，友達領先業界推出27吋QHD 300Hz電競顯示器面板，結合A.R.T.技術，搭配友達獨家Dual Driver專利設計，有效減少玩家受環境光源反光與眩光干擾而分神，僅1毫秒的低延遲反應時間，更能讓玩家保持原有的流暢遊戲節奏，專注贏得比賽。

內容創作者重畫面細節 8K顯示器搭載A.R.T. 技術讓畫質宛若高精密印刷紙

著眼於從事內容創作、圖文編輯等工作者對影像細節的高度重視，友達推出全球首款(*)32吋8K4K專業編輯用監視器面板，具有高傳導率的LTPS製程技術及結合低反射A.R.T.技術，8K可呈現媲美高精密印刷紙的275 ppi超高解析度，並透過簡化電路達到高穿透率與省電的效果，加上低反射技術可消除環境光源干擾，讓使用者在繪圖、影片製作或觀賞照片時，能看見細節完美呈現。

針對有觸控需求的內容創作者，友達結合內嵌式觸控技術（In-Cell Touch），推出15.6吋筆電面板，採用玻璃式A.R.T.技術，讓面板硬度再升級，結合優異的抗眩光能力與順暢的操作感，能充分滿足需觸控使用情境的需求。

醫護判讀首重精準 友達獨家A.R.T. Glass顯示技術助攻

因應醫療場域對精準、高畫質影像及色彩等規格的嚴格要求，友達領先全球推出首款(*)21.3吋A.R.T.醫療用面板，導入玻璃式A.R.T.技術，加上900nits、2000比1 AHVA高對比的高畫質呈現，讓醫護人員在外在光源環境下，判讀X光放射及成像造影等檢查結果時，可避免被環境光源影響，有效提升判讀準確度，並降低長時間閱片對眼睛的傷害，而搭載玻璃式A.R.T.技術的顯示器螢幕亦具備易清潔及耐刮的優勢。

A.R.T.獨特畫面風格完美融入場域 陽光反射照樣清晰如昔

除了眾多「以人為本」設計的護眼應用，友達A.R.T.技術具備獨特高解析度、高色彩飽和度的畫質，以及可有效降低環境光反射的特色，也適合對室內裝潢擺設高度要求的場域。比如，智慧零售場域經常需更換看板畫面，透過使用A.R.T.作為裝飾擺設，即便應用於會直接被陽光照射到的戶外場域，也不影響內容呈現，一站式解決方案也讓店家能隨時更換畫作或看板內容。需高精確色彩的環境，如數位創作者、印刷業、攝影展或畫展等，A.R.T.也能有效滿足需求。