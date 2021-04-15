TrendForce：今年全球LED顯示屏驅動IC產值將年增13%

根據TrendForce研究顯示，自2020年LED顯示屏驅動IC即面臨供給端產能不足問題，LED顯示屏驅動IC廠商在確保有足夠產能的情況下，已在去年底針對部分驅動IC產品價格調漲約5~10%，以獲得晶圓廠的產能，且價格上漲的態勢延續至2021年。

由於需求端隨著疫情回穩，相關商業活動、體育賽事已陸續恢復，TrendForce預估將推升2021年全球顯示屏驅動IC產值至3.6億美元，年成長13%。

TrendForce表示，顯示屏IC產業具高度集中的特性，2020年營收僅前五大廠商的市占率就已超過九成。從廠商來看，擁36%市占的集創北方（Chipone）穩坐顯示屏IC產業的龍頭，無論是營收表現、出貨規模均處於行業第一。

台廠聚積（3527）則主要定位在高階市場，技術方面處於行業領先地位，以市占20%位居第二名；2020年12月明微電子於中國科創板上市，進一步增強資金實力並鞏固市場地位，去年以13%的市占躍升拿下第三名。

而富滿電子、視芯科技分別列居第四與第五名，其它廠商包括德普微、日月成、明陽、淩陽華芯等，市占合計31%。

2021年儘管8吋晶圓廠產能已有所擴大，但5G手機、5G基站、車用功率元件、PMIC，以及大尺寸面板驅動IC的需求仍然暢旺，產能又與顯示屏驅動IC高度重疊。

同時，隨著小間距、超小間距顯示屏成為市場主流，將同步拉升顯示屏驅動IC的需求。

然而，顯示屏驅動IC因利潤較低，故其產能受排擠的現象今年仍將持續。因此，TrendForce預估2021年第2季高階顯示屏驅動IC的價格將再度調漲5~10%；低階顯示屏驅動IC價格調漲約20%~30%。