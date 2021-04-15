富采控股領軍 Touch Taiwan展會秀未來商機

台灣富采投資控股（3714）公司將率領旗下子公司，參加4月21至23日於台灣南港展覽一館舉辦的Touch Taiwan 2021展會，以「LED Next」為主題，展示LED與化合物半導體應用的無限可能。

富采控股甫於今年一月正式成立，即將以集團之姿首次公開參展，率領台灣晶元光電、隆達電子、元豐新科技以及晶成半導體等四家公司，分別在三大領域展現產品技術。

富采表示，此三大領域包括LED晶粒、LED封裝模組、以及先進化合物半導體。藉由此次展覽，同步揭櫫了富采控股艦隊未來明確的三大航行方向，並期許集團的三大領域能如同三棱鏡一樣，藉由不同面向的耕耘與交流，激發出萬花筒般的絢爛表現，在產品技術上繳出令人驚豔的成績單。

此次富采控股的展場位於展會正中心的Micro LED專區，董事長李秉傑博士表示：「富采聯展的主題為『LED Next』，除了代表集團正朝向Mini / Micro LED方向加速推進，同時更展現了集團投入次世代半導體的決心。我們期待藉由富采旗下子公司的聯手火力展示，強化LED的產品技術優勢與國際競爭力，並成為化合物半導體領域的最佳投資平臺。」富采控股在展會中將發表LED晶片與封裝模組的最新產品技術，旗下晶成半導體更是首度公開亮相，展示該公司在化合物半導體的代工服務優勢。