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美國可能禁止半導體DUV設備出口中國 台晶圓代工受惠

經濟日報 / 記者謝佳雯／台北即時報導

南韓媒體報導指出，美國政府可能將半導體設備的禁售指令，進一步擴散至浸潤式ArF深紫外光（DUV）曝光設備。法人認為，若消息成真，中國大陸晶圓代工廠中芯國際擴產將受限，可能使晶片缺貨期拉長，但將有助於鞏固台灣晶圓代工產業在成熟製程的絕對優勢。

不過，南韓媒體報導則認為，目前在中國設有大型晶圓廠的三星與SK海力士等南韓記憶體大廠將同樣受到這項禁售命令的拖累，憂心未來將可能受到進一步的衝擊。

美國拜登政府14日邀集美、歐、台灣、南韓半導體設備和製造大廠，以及汽車製造廠商共同參加會議，討論如何解決市場供需缺口，並意圖重建美國當地的半導體製造供應鏈，台積電也是獲邀與會的廠商之一。

但是，南韓媒體BusinessKorea最新報導指出，美國拜登政府日前由美國國家人工智慧安全委員會提出一項政策，除了既有的禁止極紫外光（EUV）曝光機的出口到中國大陸外，擬進一步將浸潤式ArF深紫外光（DUV）曝光設備列入禁止出口項目。EUV主要用於布建7奈米以下先進製程，DUV則是使用於7奈米以上相對成熟型製程。

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