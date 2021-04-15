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母親節大禮 台灣大5G「mo幣多」贈momo幣

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

下個月就是母親節，台灣大哥大（3045）5G「mo幣多」專案推出限時加碼優惠，即日起至5月底，新申辦/攜碼/續約5G「mo幣多」專案，就送500到3000元不等momo幣，同時，每月可依專案別加贈100到300元的momo幣(效力等同現金)，以及每月在momo消費滿額再享momo幣回饋，讓用戶享受台灣大優質5G網路，同時能在momo購物網買好買滿。

台灣大表示，該公司推出「mo幣多」專案因提供高額momo幣回饋，深受網購族青睞，4G「mo幣多」專案去年9月先推出；5G「mo幣多」專案則在今年1月推出，目前5G「mo幣多」專案銷量占比已達整體「mo幣多」案的3成，且用戶主要申辦999以上高資費，帶動5G高資費用戶成長，預計今年5G「mo幣多」銷量占比可超過5成。

配合母親節消費需求，台灣大再推出申辦1,399元5G「mo幣多」專案為例，這次活動額外加碼3,000元momo幣(分3期提供)，搭配原有每月送300元momo幣。

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