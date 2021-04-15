市場看好南亞科前2季連續增長 估Q1每股稅後純益0.88元

記憶體大廠南亞科（2408）今年第1季營收177.3億元，季成長約20%，市場法人看好該公司在今年以來全球記憶體現貨價及合約價持續大幅之下，估計該公司今年第1季每股稅後純益0.88元水準，第2季單季每股獲利可望達1.2元到1.5元之間，獲利表現可望亮眼。

市場法人表示，南亞科首季銷售量季增中個位數，首季ASP則季增中十位數，毛利率29.1%遠優於前季的22%，首季稅後純益27.05億元，第1季單季EPS 0.88元也優於市場預期表現。

市場法人指出，DRAM報價走勢續強，估計第2季營運可望持續受惠於DRAM產業持續供不應求，預期第2季ASP可望季增雙位數以上增長，銷售量則約當前季，因此，市場法人估計，南亞科第2季營收可達達200億元以上水準，同時，預估計毛利率也達可持續攀升至35%上下，預估南亞科第2季單季每股稅後純益可望達到1.2元至1.5元之間。

此外對於記憶體後市，業者也指出，在今年DRAM產業需求方面，主要成長動能包含Server庫存調整結束，且疫情以及新平台推出，雲端資料中心資本支出恢復成長，有助 Server 平均 DRAM 搭載量提升。此外，全球手機出貨量將恢復全年成長，且5G手機滲透率提升將有助DRAM 搭載量提升，需求端可望逐季穩健向上，最後，在遠距學習需求致使今年全年NB出貨量也可望持續優於去年表現。