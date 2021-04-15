研勤推全新導航軟體 擴大車載式導航系統市占率

研勤科技（3632）OBU車載式導航系統軟體領導品牌「PAPAGO!」，推出全新Purenavi S2 導航軟體，除延續Purenavi S1各項優異功能外，更增添「支援雲端語音聲控」、「依即時路況提供最適路徑」、「支援安卓分割畫面」、「測速照相距離提示」、「車速微調」等新功能；讓新手駕駛立馬變身成老司機，提供全車乘客更安全、流暢、舒適的搭載體驗。

該公司表示，在免費導航服務充斥於人手一機的今日，卻仍處處可見計程車司機在車內裝置最少一台的專業導航機，其中又以PAPAGO!導航系統能見度最高。研勤指出，因為有經驗的司機先生為了避免與乘客間因行駛路徑規劃思維的落差，衍伸成網路公審等爭議事件，紛紛運用專業導航系統取信乘客，使得以導航路徑引擎起家的PAPAGO!能在各廠牌間一枝獨秀。

研勤科技PAPAGO!董事總經理陳俊福指出，Purenavi S2導航承襲PAPAGO!導航軟體系統的所有優勢外，更運用聯網的智能雲端服務實力強化即時路況最適引擎功能，讓車主能更精確避開雍塞路段。除了強化智能雲端服務外，服務上新增許多功能，例如支援安卓分割畫面，同步與手機整合度提高，讓駕駛在取得必要資訊時不致分神無法兼顧駕駛路況。

研勤表示，Purenavi S2導航系統除有旗下Map8台灣圖霸電子圖資技術支援，能獲得最佳最新道路資訊外，整套導航軟體平台具備更優的功能擴增效能，待相關新功能依序開發完成後，各用戶即時透過軟體下載率先升級，使各位愛用運將所購置的OBU車載系統宛如新機。本次Purenavi S2一推出，將率先搭載在PAPAGO!車載機上，接下來更將嚴選OBU車載硬體合作夥伴，以提供各位車主OBU車載式系統的最佳體驗為首要目標。