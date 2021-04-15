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跳電事件影響有限 法人估台積電Q2營收仍將成長約5%

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
台積電南科廠14日因電纜遭挖斷造成跳電，估計損失約10億元台幣，凸顯一場承包商施工疏失，就能讓護國群山受損。圖為南科台積電封測二廠。（記者劉學聖／攝影）
台積電南科廠14日因電纜遭挖斷造成跳電，估計損失約10億元台幣，凸顯一場承包商施工疏失，就能讓護國群山受損。圖為南科台積電封測二廠。（記者劉學聖／攝影）

南科在14日發生跳電意外後，法人圈評估對台積電（2330）營運衝擊；大型法人機構表示，跳電對台積電影響有限，第2季預估營收季成長5%左右，台積電現在高階製程市占率高，持續看好營運後市。

法人機構表示，14日緯創（3231）集團旗下網通廠啟碁（6285）進行南科廠擴建工程，承包商不慎挖斷台電161KV地下電纜，導致南科—三福線線路跳脫，導致台積電等10多家廠商受波及，事件發生後，台積電南科14廠P7大部分機台立即啟動不斷電系統，未全面跳電，14日傍晚已靠柴油發電復電、並與台電合作全力恢復正常供電，實際影響待恢復後釐清。

台積電南科Fab 14 P7產能約40K片12吋晶圓廠，主要是40、45nm製程，用以生產影像感測器。Fab 14是Giga Fab，總產能達200K／片，P7與生產特殊製程的P8自成一區。

台積電這次面臨的是中度壓降衝擊，通常晶圓製程最關鍵的爐管及黃光設備，都會有不斷電系統，避免最核心的曝光顯影受到波及，至於後續的蝕刻、研磨等都採批次作業，評估影響得看有多少機台連結不斷電系統，粗估將影響約3萬片晶圓，損失約10億元。

但此事件對台積電本身的影響有限，金額對台積電而言不大，且台積電可以對外求償，反而是台積電的客戶如車用電子或影像感測終端產品缺貨會更長，整體供不應求緩解的情況將延後。

分析師表示，第2季蘋果正值新舊機種轉換，4~5月訂單有所調整，但所釋出產能缺口立即有客戶補上，因此此事件對台積電第2季營收影響不大。

雖然台積電保持製程技術與產能絕對領先優勢，但近日飛騰事件雖佔台積電整體營收比重不到1%，但飛騰事件的衝擊擴及其他中國客戶訂單，目前疑慮的客戶，台積電都停下不接新單，等候調查，恐令台積電來自中國客戶訂單比重大幅降低，或是延遲出貨，因此有可能會影響到第2季出貨量和營收，預估台積電營收仍可季成長5%左右。

南科

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