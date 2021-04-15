台積電ADR跌0.3% 較台北交易溢價逾12% 費半跌1%
台積電ADR周三（14日）收跌0.35%，報每股120.84美元，較台北交易股票溢價12.35%。費城半導體指數跌1.19%，跌幅比前一日擴大。
美股三大指數14日收盤漲跌互見，標普500指數和那斯達克指數收跌，扭轉前一日的漲勢，儘管盤中一度創新高，和美企財報季開跑，華爾街大銀行率先公布亮眼財報。
道瓊工業指數收漲53.62點，或0.16%，每股報33,730.89點，標普500指數跌16.93點，或0.41%，以4,124.66點作收，那斯達克指數也跌138.26點，或0.99%，報13,857.84點。
台灣加權股價指數漲0.24%，收盤報價16,865.97點。台積電漲1.16%，收在612元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 107.96 -4.05 110 -1.85
中華電 CHT 113 +0.56 113 0.00
台積電 TSM 687.56 -0.35 612 12.35
聯電 UMC 52 -4.39 52.7 -1.32
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據
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