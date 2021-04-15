台積電ADR跌0.3% 較台北交易溢價逾12% 費半跌1%

台積電南科廠昨因附近工程不慎挖斷台電電纜造成跳電，一個「小意外」估計要付出近十億元代價。這還算是幸運的，類似場景最近並不陌生；長榮海運長賜號貨輪卡在蘇伊士運河近一周，造成每小時四億美元、一天九十六億美元（二七七三億台幣）價值的海運貿易損失；更痛的代價要算是太魯閣號事故，因工地管理疏忽造成四十九條寶貴性命損失，除了怪罪輕忽的習性肇禍，從全球供應鏈高度依存到產業對能源需求，都凸顯其脆弱性，禁不起突如奇來的衝擊。

2021-04-15 05:14