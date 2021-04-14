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台積電停電 法人：將有數億至數十億元的營收影響

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

台積電（2330）南科生產重鎮傳出停電消息，引發關注，惟因廠內有備用電源，經台電搶修下，廠區順利恢復，法人指出，廠區恢復快，有助降低在線產能影響，然納入重整、試產等成本後，統計會有數億至數十億元的營收影響，惟確切程度仍待台積電進一步說明。

法人表示，台積電晶圓14P7廠月產能4萬片，以40奈米製程為主，以及部分16奈米及12奈米製程，而此次停電意外主要影響的是40奈米製程產線，該產業以車用電子應用為主，是否會進一步加劇本以供應吃緊的車用晶片供應情況則需進一步留意。

另可留意的是，市場傳約出有台積電約有3萬片晶圓受到影響，看來有限，但考量事後或有重整、試產等成本納入，統計會有數億至數十億元的營收影響，惟確切程度仍待台積電說明。

台積電 奈米

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