台積電南科廠若再停電怎麼解？網推：自己蓋電廠

啟碁南科廠建廠工程，14日中午挖斷台電161KV電纜，導致台積電南科晶圓14B-P7廠傳出停電，隨後台積電發聲明表示，停電並無造成廠內同仁安全疑慮亦無人員疏散，借助柴油發電機復電並與台電合作以全力恢復正常供電。這次無預警的停電恐造成台積電上億元的損失，有網友在問「這次輪到哪個部門做SOP？」

這次啟碁南科廠建廠工程，不慎挖斷台電161KV電纜，導致台積電南科晶圓14B-P7廠傳出停電，雖然台積電啟動備用柴油發電機復電，無造成廠內同仁安全疑慮，但業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內。有網友在ptt貼文表示，南科廠區停電，雖然錯不在台電，但是這次輪到哪個部門做SOP？

貼文才出，就有網友留言一面倒的建議「學台塑自己蓋電廠吧」、「自己在園區蓋發電廠和自來水廠」、「一整個無解，自己蓋電廠啊」，更多網友表同意「蓋GG電廠啊，效率屌打台電，薪水又高，除了當備用電源也可以賣回給台電」。

有網友表示「真稀奇，這大概是繼921以來第一次實際停電事故」、「沒電可以用太陽能發電，沒水問題比較大」，也有網友嘲諷的說「怎麼沒用愛發電，南科工程師們是不是沒有愛」。