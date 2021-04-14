南科跳電 台電：已恢復供電、尚有一家廠商未復電

南科今（14）日因啟碁科技（6285）承包商施作工程誤損台電地下電纜造成停電，台積電（2330）南科廠受到牽連。台電表示，事發後隨即與用電戶協調同意由新迴路轉供，並於18時23分恢復供電，截至19時，仍有一家企業尚未復電，其餘已恢復。

台電說明，南科變電所旁某科技公司於廠區地鉚施工作業時，不慎誤損台電161kV地下電纜，導致南科-三福線線路跳脫，並造成台南科學園區C區降壓。

台電表示，事發後隨即連繫用戶關心供電狀況，並與用戶協調同意由另一系統先行轉供。原本因應台積電擴廠，已新建新的電迴路，預計要在周六啟用，今日則搶先上線。

台電15時30分完成轉供作業準備工作，因須配合台積電發電機加壓過程，已經於18時23分恢復供電。台電補充，截至今日晚間19時，僅剩下一家廠商因為內部作業尚未復電，其餘均已回復。

針對受損電纜部分，台電亦持續全力維修，預計可於明（15）日下午17時前搶修完成。