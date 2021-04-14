快訊

南科跳電 台電：已恢復供電、尚有一家廠商未復電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南科跳電 台電：已恢復供電、尚有一家廠商未復電

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠傳出停電讓產業界震撼，主因是啟碁南科廠建廠工程，挖斷台電161KV電纜，圖為南科超高壓變壓所。 記者劉學聖／攝影
位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠傳出停電讓產業界震撼，主因是啟碁南科廠建廠工程，挖斷台電161KV電纜，圖為南科超高壓變壓所。 記者劉學聖／攝影

南科今（14）日因啟碁科技（6285）承包商施作工程誤損台電地下電纜造成停電，台積電（2330）南科廠受到牽連。台電表示，事發後隨即與用電戶協調同意由新迴路轉供，並於18時23分恢復供電，截至19時，仍有一家企業尚未復電，其餘已恢復。

台電說明，南科變電所旁某科技公司於廠區地鉚施工作業時，不慎誤損台電161kV地下電纜，導致南科-三福線線路跳脫，並造成台南科學園區C區降壓。

台電表示，事發後隨即連繫用戶關心供電狀況，並與用戶協調同意由另一系統先行轉供。原本因應台積電擴廠，已新建新的電迴路，預計要在周六啟用，今日則搶先上線。

台電15時30分完成轉供作業準備工作，因須配合台積電發電機加壓過程，已經於18時23分恢復供電。台電補充，截至今日晚間19時，僅剩下一家廠商因為內部作業尚未復電，其餘均已回復。

針對受損電纜部分，台電亦持續全力維修，預計可於明（15）日下午17時前搶修完成。

台電 台積電 電纜 南科

延伸閱讀

台積電南科晶圓廠跳電 損失數億元

台積電台南廠因施工斷電 台電：新迴路緊急上線供電

大潭電廠部分機組歲修 5月起5機每時360萬度夏供電

台電App掃綁認一指搞定 繳電費或報修更便宜還有好禮

相關新聞

南科跳電 台電：已恢復供電、尚有一家廠商未復電

南科今（14）日因啟碁科技（6285）承包商施作工程誤損台電地下電纜造成停電，台積電（2330）南科廠受到牽連。台電表示...

台積電南科廠若再停電怎麼解？網推：自己蓋電廠

啟碁南科廠建廠工程，14日中午挖斷台電161KV電纜，導致台積電南科晶圓14B-P7廠傳出停電，隨後台積電發聲明表示，停電並無造成廠內同仁安全疑慮亦無人員疏散，借助柴油發電機復電並與台電合作以全力恢復正常供電。這次無預警的停電恐造成台積電上億元的損失，有網友在問「這次輪到哪個部門做SOP？」

新廠工程害台積電停電 啟碁：如有工程疏失 承包商負責

啟碁（6285）南科廠建廠工程，挖斷台電161KV電纜，造成台積電（2330）14B P7停電，南科C區廠商也有約10加...

宜蘭囝仔緯創技術長黃俊東 用科技讓中風鄉親起步走

為追尋新藍海，資訊大廠近年大舉進軍醫療市場，緯創資通（3231）旗下緯創醫學，日前宣布與羅東博愛醫院合作導入外骨骼機器人。

台積電南科晶圓廠跳電 損失數億元

位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠今天中午傳出停電，讓產業界震撼，台電表示，已與用戶協調同意由另一系統先行轉供，下午...

台積電南科停電波及3萬片晶圓 預估損失10億元以內

台積電南科P14廠今天受停電影響，業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。