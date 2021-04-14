新廠工程害台積電停電 啟碁：如有工程疏失 承包商負責

啟碁（6285）南科廠建廠工程，挖斷台電161KV電纜，造成台積電（2330）14B P7停電，南科C區廠商也有約10加電力壓降，受影響廠商還包含群創（3481），彩晶（6116）等。啟碁晚間發出聲明表示，持續與廠商了解狀況，配合調查，如有工程施作疏失，依照合約由承包商負賠償責任。

啟碁近年積極回台擴廠，前進南科建新廠，針對啟碁南科新廠工程影響南科C區供電一事，啟碁正式對外回應，啟碁表示，本公司持續與廠商了解狀況，也將配合相關單位進行調查。

啟碁強調，本公司南科新廠施工範圍均依照台電所提供之資訊施作，目前責任尚待釐清，如調查確認有任何工程施作上的疏失，將依照合約由承包商負賠償責任。

啟碁也指出，此事件不影響本公司南科新廠現場施工進度。啟碁已經在南科設有S2廠，去年二度申請台商回台投資，砸55億元在南科蓋新的S3廠，預計2022年投產，而越南第二個新廠V2也在建設中，預計2021年第3季投產。