台積電南科晶圓廠跳電 損失數億元
位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠今天中午傳出停電，讓產業界震撼，台電表示，已與用戶協調同意由另一系統先行轉供，下午4點起已經全面復電，正加壓中，原受損電纜預計明天修復完成。台積電南科P14廠今天受停電影響，業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內。
台電表示，南科變電所旁有工程正在施工，工人在廠區地鉚施工作業時，不慎誤損台電161kV地下電纜，導致南科-三福線線路跳脫，並造成台南科學園區C區降壓，台電已與用戶協調同意由另一系統先行轉供，已全面復電，正加壓中，台電嘉南供電處獲報立即動員30多名技術人員、工程師投入迄今，相當辛苦。
由於台積電有保險，實際損失應該可進一步降低。但是因為P14廠主要生產車用電子晶片，這類型晶片供貨吃緊已經一段時間，對全球客戶來說恐怕將會讓新車交程延後。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言