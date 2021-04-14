台積電南科晶圓廠跳電 損失數億元

位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠今天中午傳出停電，讓產業界震撼，台電表示，已與用戶協調同意由另一系統先行轉供，下午4點起已經全面復電，正加壓中，原受損電纜預計明天修復完成。台積電南科P14廠今天受停電影響，業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內。

台電表示，南科變電所旁有工程正在施工，工人在廠區地鉚施工作業時，不慎誤損台電161kV地下電纜，導致南科-三福線線路跳脫，並造成台南科學園區C區降壓，台電已與用戶協調同意由另一系統先行轉供，已全面復電，正加壓中，台電嘉南供電處獲報立即動員30多名技術人員、工程師投入迄今，相當辛苦。