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3萬片晶圓受影響！台積電南科晶圓廠跳電 損失數億元

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台積電南科晶圓廠跳電 損失數億元

攝影中心 / 記者劉學聖/台南即時報導
位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠今天中午傳出停電，讓產業界震撼，業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內，圖為南科台積電14B廠。記者劉學聖／攝影
位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠今天中午傳出停電，讓產業界震撼，業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內，圖為南科台積電14B廠。記者劉學聖／攝影

位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠今天中午傳出停電，讓產業界震撼，台電表示，已與用戶協調同意由另一系統先行轉供，下午4點起已經全面復電，正加壓中，原受損電纜預計明天修復完成。台積電南科P14廠今天受停電影響，業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內。

台電表示，南科變電所旁有工程正在施工，工人在廠區地鉚施工作業時，不慎誤損台電161kV地下電纜，導致南科-三福線線路跳脫，並造成台南科學園區C區降壓，台電已與用戶協調同意由另一系統先行轉供，已全面復電，正加壓中，台電嘉南供電處獲報立即動員30多名技術人員、工程師投入迄今，相當辛苦。

由於台積電有保險，實際損失應該可進一步降低。但是因為P14廠主要生產車用電子晶片，這類型晶片供貨吃緊已經一段時間，對全球客戶來說恐怕將會讓新車交程延後。

位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠今天中午傳出停電，讓產業界震撼，業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內，圖為南科台積電封測二廠。記者劉學聖／攝影
位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠今天中午傳出停電，讓產業界震撼，業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內，圖為南科台積電封測二廠。記者劉學聖／攝影
位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠今天中午傳出停電，讓產業界震撼，業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內，圖為南科台積電封測二廠。記者劉學聖／攝影
位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠今天中午傳出停電，讓產業界震撼，業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內，圖為南科台積電封測二廠。記者劉學聖／攝影
位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠今天中午傳出停電，讓產業界震撼，業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內，圖為南科台積電封測二廠。記者劉學聖／攝影
位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠今天中午傳出停電，讓產業界震撼，業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內，圖為南科台積電封測二廠。記者劉學聖／攝影
位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠今天中午傳出停電，讓產業界震撼，業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內，圖為南科台積電14B廠。記者劉學聖／攝影
位於台南的台積電南科晶圓14B-P7廠今天中午傳出停電，讓產業界震撼，業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內，圖為南科台積電14B廠。記者劉學聖／攝影

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