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宏碁亞太區Predator League電競決賽落幕 明年移師日本

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

宏碁（2353）亞太區2020/21 Predator League電競總決賽（APAC Predator League 2020/21）4月6日至4月11日首次線上舉辦的總決賽圓滿落幕，亞洲17個區域46個參賽電競團隊表現出色，《DOTA2》、《PUBG》兩個遊戲分別由印尼、緬甸及韓國、菲律賓奪得冠軍寶座和Predator Shield掠奪者盾牌 。

「這幾年Predator League賽事的舉辦提供年輕人參與的機會，加速電競生態圈擴張，同時促進亞太各區電競產業發展。」宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，「疫情的困難沒有讓我們退縮，賽事完美執行對於選手及執行團隊都是很好的經驗，希望這些年輕選手們賽後都可分享參賽經驗並持續在電競領域努力，創造影響力，也期望明年日本下屆賽事再見」。

2020/21亞太區Predator League電競總決賽由46個參賽精銳於6天線上展開最終對決，有超過1500萬人次見證賽事對戰過程，密集的賽中處處可見電競選手們的精湛技巧和投注心力， 4/11 精彩落幕，宏碁也宣布下屆2022亞太區 Predator League 電競總決賽（APAC Predator League 2022）將於日本舉辦，相信可以號召更多區域的參賽隊伍投入參與。

宏碁今日股價表現持穩，無懼大盤大幅震盪，今日收在每股32.50元，上漲0.80元。

電競 宏碁

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